Adana'daki taşınmazlara en yüksek teklif, SASA’dan

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Maliye Hazinesi adına kayıtlı Adana'nın Yumurtalık ilçesi Akyuva, Demirtaş ve Hunutlu mahallelerinde yer alan 116 adet parselin/hissenin toplamı 4 milyon 58 bin 685,13 metrekare (bir bütün halinde) yüzölçümlü taşınmazlar ve bu taşınmazlar üzerinde bulunan yapıların özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesi yapıldı.

Nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif, 2 milyar 139 milyon lirayla SASA Polyester Sanayi tarafından verildi.