Adana'dan Avrupa Birliği'ne reformer aleti ihraç ediyor

Ziya İpek

Dolar kurunun artmasından kaynaklı bu ürünlerin ithalatının yok denecek kadar az olduğunu dile getiren Rota Reformer Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Şenkelebeker, Türkiye’nin üretim potansiyeli ile bu ürünleri tedarik kapasitesi olduğunu kaydetti.

Kapasiteyi artıracak

Merkez Yüreğir ilçesi Karşıyaka Sanayi Sitesi’ndeki 1.000 metrekare alanda, 8 yıldan bu yana reformer pilates üretimi yaptıklarını kaydeden Şenkelebeker, ürünlerin tasarımını ve malzemeleri en yeni teknolojilerle geliştirdiklerini söyledi.

Reformer için kayın ağacı kullandıklarını, paslanmaz yay ve çelikleri de birinci kalitede tercih ettiklerini vurgulayan Şenkelebeker, kesme ünitesi, demir doğrama, boya, döşeme ve marangoz işçiliklerinin kendi atölyelerinde, krom işçiliğinin ise çözüm ortaklarınca sağlandığını dile getirdi. İki montaj ekibi ve 20 çalışanla ayda 200 reformer pilates üretimi gerçekleştirdiklerini kaydeden Şenkelebeker, üretim kapasitesini ileriki günlerde artırmayı hedeflediklerini anlattı.

e-ticarete odaklanacak

Türkiye genelinde satış ve servis ağlarının bulunduğunu aktaran Şenkelebeker, yüksek kalite ve mükemmellikte üretimlerle sektörde önemli bir oyuncu olmayı hedeflediklerini bildirdi. E-ticaret ve e-ihracat ile sektördeki pazar paylarını artırmaya odaklandıklarını, Avrupa Birliği ülkelerinden İsviçre, Almanya ve Hollanda’ya reformer ihracatı gerçekleştirdiklerini dile getiren Şenkelebeker, Bulgaristan ve Azerbaycan pazarlarında ayda 50-70 arasında alıcı bulduklarını kaydetti.

Egzersiz aletleri üretimindeki kalitenin çok önemli olduğunu, insan sağlığı açısından bu sektörde üretim yapan firmaların sıkı denetimlerinin faydalı olacağına dikkat çeken Şenkelebeker, “Bu konuda iddialıyız, kaliteden ödün vermeden yaptığımız üretimin karşılığını alıyoruz” dedi. Şenkelebeker, firmanın; Cimnastik Federasyonu, Hacettepe Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ile iş birliği içinde olduğunu sözlerine ekledi.