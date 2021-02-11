Adanalı Imaginite Studios, çizgi filmi ‘Z Takımı’nı TRT’ye sattı

Hindistan’da yazılım mühendisliği okuyan ve Bahçeşehir Üniversitesi’nde yüksek lisans yapan Adanalı Erhan Korkmaz’ın kurduğu Imaginite Studios, geçtiğimiz yıllarda ATV’de 52 bölüm olarak yayınlanan ve sinemalarda uzun metraj olarak vizyona giren ‘Maceracı Yüzgeçler’ adlı animasyon filmden sonra yeni hazırladığı ‘Z Takımı’ adlı diziyi de TRT’ye sattı. Genç girişimci Erhan Korkmaz fragmanı sosyal medyada bir haftada 400 bin izlenen ‘Z Takımı’nı çevre sorunları ve yenilenebilir enerjiyi merkeze alan evrensel içeriğiyle uluslararası pazara da sunmayı düşündüklerini söyledi.

Google’da staj yaptı

Şirketin kuruluş öyküsünü anlatan Erhan Korkmaz, Hindistan’da 4.5 yıl yazılım mühendisliği okuduktan sonra Google’da staj yaptığını, ardından 5 yıl kadar özel sektörde çalışıp, kendi şirketini kurmaya karar verdiğini ifade etti. Adanalı yatırımcı Fatma Yıldırım ile birlikte 2015 yılında Imaginite Studios’u kurduklarını, 2017’de Çukurova Teknokent’e geçerek faaliyetlerine devam ettiklerini belirten Korkmaz, oyun ve animasyon konularında projeler hazırladıklarını anlattı. Hazırladıkları iki oyunun Amerika’daki oyun platformu Steam’da yayınlandığını, daha sonra bazı mobil oyun uygulamaları geliştirdiklerini aktaran Korkmaz, şöyle devam etti: “Sonra çizgi film sektörüne giriş yaptık. İlk başta Maceracı Yüzgeçler adlı 52 bölüm bir çizgi film hazırladık ve ATV Turkuaz Grubu’nda Minika Çocuk’ta gösterildi. Ardından Çukuruva’da yapılan ilk sinema animasyon filmi olarak ‘Maceracı Yüzgeçler Büyük Gösteri’yi 2020 Ocak ayında vizyona sunduk. Bir süre vizyonda kaldı, sonra pandemi başladı. Şimdi TRT Çocuk’a Z Takımı adlı çizgi film yapıyoruz.”

Evrensel bir hikayesi var

Z Takımı’nın çevre sorunlarına ve yenilenebilir enerjiye dikkat çeken içeriği ile global pazara satılabilecek bir ürün olduğunu vurgulayan Korkmaz, “Tamamen evrensel bir hikayeye sahip. Ayrıca çizim kalitesinde Imaginite Studios olarak Kanada, Amerika ve Avrupa’nın her türlü şirketi ile rekabet edebilecek güçteyiz” diye konuştu. Korkmaz, bilgisayar ve yazılım mühendisleri ile güzel sanatlar ve çizgi film bölümlerinden mezun bir ekiple çalıştıklarını, Adana merkezde 20, diğer illerdekiler ile birlikte toplam 30 kişiye yakın olduklarını söyledi.

Animasyon şirketleri değerleniyor

Erhan Korkmaz, faaliyet gösterdiği sektörü şöyle değerlendirdi: “Animasyon, bence savunma sanayisinden sonra en önemli sektör. Ne siyaset ne savaş ne pandemiden etkileniyor. Bunun çok somut örnekleri var. Peak Games 1.8 milyar dolara Zynga’ya satıldı. Animasyon şirketleri de çok değerli hale geliyor. Animasyon ve oyun sektörü alanında Türkiye’de daha fazla çalışmalar yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ar-Ge süreçlerinin artırılması, hükümetin daha fazla destek vermesi gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye’yi temsil edebilecek bir animasyon filmi yapılsın ve bu dünyanın her tarafında gösterime girsin istiyoruz. Biz buna talibiz ve bu iş için başka firmalar ile işbirliği yapabiliriz. Böyle bir konuya hükümetin öncülük ötmesi gerektiğini düşünüyorum. Belirli firmalar bir araya gelirse, Türkiye’den çok güzel animasyon filmleri çıkar ve dünyanın her tarafında da gösterime girer.”