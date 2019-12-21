Adana'ya bir Hilton daha

21 Aralık 2019

Hilton, Adana’daki en yeni oteli DoubleTree by Hilton Adana’nın kapıları misafirlerine açtı. Hilton, 17 markasından biri olan DoubleTree by Hilton ile Adana’ya ilk kez giriş yapmış oldu.

DoubleTree by Hilton Adana otelinin Genel Müdürü Cemal Hoşgül ‘’Hilton’un sunduğu DoubleTree’nin misafirperverliğini Adana’nın canlı iş, eğlence ve alışveriş bölgesi olan Ziyapaşa bölgesine getirdiğimiz için çok mutluyuz. Misafirlerimizi, sembolümüz olan çikolata parçacıklı sıcak DoubleTree by Hilton kurabiyemiz ve Hilton misafirperverliği ve özenli hizmeti ile karşılayacağız.” dedi.

Hoşgül, Adana şehrinin tam kalbinde, tarihi tren garına yakın mesafede konumlanan otelin, iş ve eğlence merkezlerinin yanı sıra şehrin tarihi ve turistik noktalarına da kolay ulaşım imkanı sunduğunu söyledi.

Genel Müdür Hoşgül, yeni otelle ilgili şu bilgileri verdi: "Zarif dekorasyona sahip ikisi süit olmak üzere toplam 100 odayla misafirlerimizi ağırlayacağız. Hilton için özel olarak üretilen konforlu yataklar, ergonomik çalışma alanları ve ücretsiz Wi-Fi imkanı ile misafirlerimizin rahatı için her detayı düşündük. Jakuzili köşe delüks ve süit odalarıyla da lüks bir konaklama deneyimi yaşatacağız."