Aday Ambalaj, dünyaya açılıyor

03 Temmuz 2020

ALİ ESKALEN-KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş’ın üretim sektöründe yerli imalattaki tek ambalaj firması olarak kurulan ve slaj, endüstriyel ve gıda streci üretimine geçen Aday Ambalaj, iç pazardaki performansının ardından, global pazarlara yöneldi. Aylık 40-45 ton üretim gerçekleştirdiklerini söyleyen Aday Ambalaj Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Kaya, “Şu anda 3 ülkeye ihracat yapıyoruz. Yıl sonuna kadar 6 ülkeye çıkacağız. Ayrıca Almanya’da şubemizi de açıyoruz” dedi.

Kahramanmaraş’ta 2017'de kurulduğunda sadece ticaret yapan Aday Ambalaj halihazırda, 3 bin 500 metrekare kapalı alanda üretim gerçekleştiriyor. Özkan Kaya, “Toplamda 250 ton arasında ürün satıyoruz. Aylık 215 bin metrekare baskılı bant üretiyoruz. Ayrıca aylık olarak 540 bin metrekare koli bantı, 54 bin metrekare kağıt bant ve 13 bin metrekare çift taraflı bant dilimleme yapıyoruz. Üretim için aylık 150 tonluk yeni bir yer arayışı için de makinelerin siparişi verildi. Daha kapsamlı üretime başlıyoruz” diye konuştu.

Müşteri talebi makine üretimine başlattı

Slaj, endüstriyel ve gıda streci üretiminin yanı sıra makine üretimi de yaptıklarını vurgulayan Kaya, Kahramanmaraş’ta bunu başararak sektöre ivme kazandıran bir marka olduklarını söyledi. 2019 yılına kadar streçleme makinesinin sadece alım satımını gerçekleştirdiklerinin altını çizen Kaya şöyle devam etti: “Bunun Kahramanmaraş’ta üretilebileceğini öngördük ve başardık. Alım satımını yaptığımız makinelerde istediğimiz kalitelere ulaşamıyorduk. Müşterilerimizin taleplerine tam anlamıyla karşılık veremiyorduk. Ama şu anda kendi yaptığımız makineler sayesinde müşterilerimizin karşılayabiliyoruz. Alım satımda kalite size ait değildir ancak imalatta kalite size aittir. Alım satım yaptığımız zaman ürünün bozuk çıkma ihtimali var ancak biz ürettiğimiz zaman ürünün bozuk çıkma ihtimali yok. Diğer makinelerin 1.5 kg ile kapladığı endüstriyel streci, yaptığımız makine ile 380 grama düşürmeyi de başardık.”