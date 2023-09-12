Adel Kalemcilik, Rusya pazarındaki ihracat faaliyetlerini artırıyor

Adel Kalemcilik, 40’ın üzerinde ülkede gerçekleştirdiği ihracat faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Yakın zamanda dünya kırtasiye ithalatının yüzde 21'inin yapıldığı Kuzey Amerika pazarına, HRS Global ile imzaladığı protokol anlaşması ile giriş yapan Adel Kalemcilik, Rusya’da da ihracatını genişletiyor. Ürünleri ilk kez Rusya’nın en büyük çevrim içi pazaryeri olan Ozon’da tüketiciyle buluşan firma, önümüzdeki dönemde Mısır, Azerbaycan, Filistin ve Türki Cumhuriyetler’e de odaklanacak.

“Ozon’un, Rusya pazarında gücümüze güç katacağına inanıyoruz”

2023 yılının ikinci yarısında hem UNICEF’le iş birliği hem de Kuzey Amerika pazarları başta olmak üzere ihracat faaliyetlerine yönelik adımlar attıklarını belirten Adel Kalemcilik Genel Müdürü Oğuz Uçanlar sözlerini şöyle sürdürdü: “Rusya pazarına, ülkenin en büyük çevrim içi pazaryeri olan Ozon ile giriş yapmaktan mutluluk duyuyoruz. 40’ın üzerinde ülkeye ihracat faaliyetleri yapan bir şirket olarak Ozon ile yaptığımız bu işbirliği, Rusya ihracatımızda gücümüze güç katacaktır. Adel Kalemcilik olarak ihracat faaliyetlerimizi yeni uluslararası işbirliği fırsatlarıyla geliştirmeyi ve çoğaltmayı hedefliyoruz.”