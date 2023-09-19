Adel, UNICEF iş birliğiyle 40 milyon dolar ihracat hedefliyor

Firma, önümüzdeki 2 yıl içinde 40 milyon dolarlık ihracat potansiyeli elde etmeyi hedefliyor. UNICEF ile sağlanan iş birliğinin büyük bir uluslararası potansiyele işaret ettiğini belirten Adel Kalemcilik Genel Müdürü Oğuz Uçanlar, “UNICEF, yalnızca 2022 yılında değeri 134 milyon doları aşan eğitim kitlerini dünyanın dört bir yanına ulaştırdı.

Bu işbirliğiyle birlikte, önümüzdeki iki yıllık dönemde yaklaşık 40 milyon dolarlık önemli bir satış hacmi yakalayacağımızı, farklı uluslararası fırsatların da bunu takip edebileceğini öngörüyoruz. UNICEF’in ilk siparişlerini aldık, var gücümüzle üretim ve sevkiyatlarımızı sağlıyoruz” açıklamasında bulundu.

Adel Kalemcilik, iki yıl içinde ciro içerisindeki ihracat oranını yüzde 30’a çıkarmayı hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda yoğun bir şekilde çalışan şirket, dünya kırtasiye ithalatının yüzde 21’inin yapıldığı Kuzey Amerika pazarına, HRS Global ile imzaladığı protokol anlaşması ile giriş yaptı.

Rusya’da da ihracat faaliyetlerini artıran Adel Kalemcilik, ürünlerini ilk kez Rusya’nın en büyük çevrim içi pazaryeri olan Ozon’da tüketiciyle buluşturdu. Şirket, önümüzdeki dönemde Türki Cumhuriyetler, Mısır, Azerbaycan ve Filistin’e de odaklanacak.