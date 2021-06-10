Adeo'ya siber güvenlikte Microsoft onayı

Adeo, Microsoft’un Siber Güvenlik konusundaki ileri düzey uzmanlıklarının tamamını alarak Microsoft iş ortağı oldu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Adeo CSO’su Korhan Ergönül, “Üç farklı başlık altında sunduğumuz ileri uzmanlıklar sayesinde bu unvanı aldık. Bu başlıklar; ‘Information Protection and Governance Advanced Specialization’ Microsoft’un Veri Güvenliği ve Uyumluluk çözümlerinde ‘Identity and Access Management Advanced Specialization’ Microsoft’un Kimlik ve Erişim Yönetimi Çözümlerinde, ‘Threat Protection Advanced Specialization’ da Microsoft’un Tehdit ve Saldırı Çözümlerinde ADEO’nun en üst düzey bilgi ve tecrübe sahibi olduğu ve yüksek kaliteli hizmet almak isteyenlerin ADEO’yu tercih etmeler gerektiği Microsoft tarafından doğrulanmış oldu.” dedi.

Hem özel hem de kamu sektörlerinde derinlemesine deneyime ve uzmanlığa sahip olduklarını belirten Ergönül, “Adeo olarak tamamı Türk mühendis ve teknoloji danışmanlarından oluşan, yüzde 80’i teknik profesyonellerden oluşan kadrolarıyla Türkiye’deki bir numaralı ve Ortadoğu ve Afrika bölgesindeki sayılı Microsoft Siber Güvenlik ve Uyumluluk iş ortaklarından birisi konumunda bulunduklarını söyledi.