Adese ve Migros market devri konusunda anlaştı

Adese ve Migros, Konya Kulesite AVM içerisinde yer alan Kulesite ve Ereğli Parksite AVM’de yer alan Ereğli Parksite marketlerinin Migros’a devri konusunda anlaştı.

Adese Yönetim Kurulu 14 Aralık 2020’de market işletmeciliği faaliyetlerinin sonlandırılması kararını almıştı. Adese, bu doğrultuda Migros ile Konya Kulesite AVM içerisinde yer alan hipermarket segmentindekş Kulesite mağazası ve Ereğli Parksite AVM’de yer alan süpermarket segmentindeki Ereğli Parksite mağazasının demirbaşları ile kiracılık haklarının devri ve kiralanması için sözleşme imzaladı. Sözleşme kapsamında Rekabet Kurulu'na izin başvurusu yapılması dâhil, resmi ve özel kurum/kuruluşlar nezdinde işlemler başlatılacak olup, devir işlemleri Rekabet Kurulu onayı sonrasında gerçekleştirilerek geçerlilik kazanacak.