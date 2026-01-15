ADM ve GDZ Elektrik’te üst yönetimde değişim: Yeni genel müdürler atandı

İzmir, Manisa, Aydın, Denizli ve Muğla’da elektrik dağıtım hizmeti sunan ADM ve GDZ Elektrik Dağıtım, üst yönetim kadrosunda önemli bir görev değişikliğine gitti. Yaklaşık 58 bin kilometrekarelik alanda 10 milyon nüfusa hizmet veren şirketler, yeni atamalarla birlikte bölgesel arz güvenliği ve altyapı yatırımlarını güçlendirmeyi amaçlıyor.

ADM Elektrik Genel Müdürü Emrah Kalkan oldu

Yönetim değişikliği kapsamında ADM Elektrik’te Genel Müdürlük görevine Emrah Kalkan atandı. Enerji sektöründe 20 yıla yaklaşan deneyime sahip olan Kalkan, kariyeri boyunca elektrik dağıtımı alanında farklı görevler üstlenerek operasyon yönetiminden teknoloji odaklı süreçlere kadar geniş bir yelpazede uzmanlık kazandı.

Aydem Enerji bünyesinde ADM ve GDZ Elektrik Dağıtım şirketlerinde çeşitli üst düzey sorumluluklar üstlenen Kalkan’ın, yeni görevinde şirketin hizmet süreçlerini daha da güçlendirmesi bekleniyor.

GDZ Elektrik Genel Müdürlüğü'ne Ahmet Bayramoğlu atandı

GDZ Elektrik’te Genel Müdürlük görevine ise Aydem Enerji Dağıtım Grubu’nda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Ahmet Bayramoğlu getirildi. Enerji sektöründe 20 yılı aşan tecrübeye sahip olan Bayramoğlu, elektrik dağıtım hizmetlerinin sürdürülebilirliği ve hizmet kalitesinin artırılması hedefiyle farklı yönetsel sorumluluklar üstlendi.

Bayramoğlu, son olarak ADM ve GDZ Elektrik Dağıtım şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

5 ilde 10 milyon nüfusa kesintisiz elektrik dağıtımı

ADM ve GDZ Elektrik Dağıtım; İzmir, Manisa, Aydın, Denizli ve Muğla illerinde toplam 58 bin kilometrekarelik hizmet bölgesinde, yaklaşık 10 milyon kişiye elektrik dağıtım hizmeti veriyor. Şirketler, yeni yönetim yapısıyla birlikte güçlü operasyonel altyapı sayesinde hizmetlerini kesintisiz biçimde sürdüreceklerini vurguladı.

Arz güvenliği ve yatırım odaklı dönem

Açıklamada, yeni görevlerine başlayan iki ismin; hizmet bölgelerinde arz güvenliğini güçlendirme, altyapı yatırımlarını artırma ve toplumsal faydayı merkeze alan çalışmaların yürütülmesine liderlik edeceği belirtildi.

ADM ve GDZ Elektrik’in, “Hayat İçin Enerji” anlayışıyla ortak fayda üreten projelerle hem sektörel hem de toplumsal katkıyı büyütmeyi hedeflediği kaydedildi.