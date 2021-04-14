Adnan Polat, Kanadalı ve Fransızlardan hisse aldı

KERİM ÜLKER

Galatasaray’ın efsane olmuş yöneticilerinden Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat, kurucu ortak olduğu şirkette önemli bir satın alma yaptı. Adnan Polat, Polat Enerji’deki yabancı payını satın alarak şirketin tek patronu oldu. Adnan Polat’ın şirketteki payı yüzde 10’du. Geri kalan hisseler ise eşit oranda Kanadalı ve Fransız dev fon ve şirketlere aitti. Polat Enerji’nin yüzde 45’i Kanadalı emeklilik fonu yatırım yöneticisi PSP Investments’a, diğer yüzde 45’i ise Fransız enerji devi EDF Energies Nouvelles tarafından kontrol ediliyordu. Geriye kalan yüzde 10’luk pay ise Adnan Polat’a ait Batıyel Enerji kontrolündeydi. Böylece dünyanın en büyük fonlarından biri olan Kamu Sektörü Emeklilik Yatırım Kurulu (PSP Investments), Türkiye’deki en önemli yatırımından da çıkmış oldu. Bu fonun büyüklüğü ise 168 milyar dolar.

Diğer yüzde 45’lik paya sahip EDF ise 154 bin çalışanı olan, 283 milyar euroluk valrığı bulunan Avrupa’nın en büyük enerji şirketlerinden biri. Adnan Polat’ın hisseleri aldığı Polat Enerji’nin değişik bölgelerinde toplamda 537 MW’lık yenilenebilir enerji yatırımı bulunuyor. Bu yatırımların 509 MW’ı rüzgar, 28 MW’ı ise güneş enerjisine dayalı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2015’te Polat Enerji tarafından kurulan Türkiye'nin en büyük rüzgar santrali unvanına sahip, Kırşehir Mucur'daki Geycek Rüzgar Enerjisi Santrali'nin açılışını yapmıştı

Adnan Polat, şirketi satacak mı?

Geçtiğimiz yıl Adnan Polat’ın Polat Enerji’yi satmak istediği ifade edilmişti. Çıkan haberlerde Adnan Polat’ın Polat Enerji'nin tamamının satışı için Barclays'i yetkilendirdiği basında yer almıştı. 2017’de Polat Enerji’nin Türkiye’de büyüme stratejilerini ilk kez sizlere DÜNYA Gazetesi duyurmuştu. O haberimizde Polat’ın 2016’da 1 milyar dolarlık yatırım için düğmeye bastığını, bunun ilk adımı olarak Ankara’da da faaliyet gösteren Şua Elektrik Üretim’in tüm hisselerini satın aldığını duyurmuştuk.

Enerjide dört ayda ikinci Fransız satışı

Yılbaşından bu yana Fransızların enerji konusunda Türkiye’de varlıklarını azalttığı görünüyor. Ocak ayında Fransa’nın en büyük enerji şirketlerinden olan Engie, portföyünün önemli kısmını kapsayan İZGAZ, Baymina, Gazko Enerji ve Engie Enerji Hizmetleri’nden oluşan 4 şirket ve projenin oluşturduğu varlıklarını paket halinde Palmet Enerji’ye devretmişti.