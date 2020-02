Adventure Turkey, Türkiye’yi ön plana çıkaracak

17 Şubat 2020

25 ülkeden 17 bin ziyaretçi hedefiyle 13 Şubat Perşembe günü İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açan ve pazar akşamına kadar ziyaret edilebilecek, Tureks Uluslararası Fuarcılık tarafından düzenlenen ‘Macera Turizmi ve Sporları Fuarı Adventure Turkey’ off road araçlarından kamp malzemelerine, dalış ekipmanlarından dağcılığa kadar macera severlerin buluşma noktası olacak.



Bacasız sanayi olarak nitelendirilen turizmde, macera turizmine olan ilgi her geçen yıl artıyor. Her yıl yüzde 20 -30 oranında büyüme gösteren sektör ülkeler içinde önemli bir gelir kapısı olurken, ülke tanıtımı içinde önemli bir görev görüyor. Bu kadar önemli sektör ülkelerin ekonomilerinde ve tanıtım stratejilerinde büyük rol oynuyor. Bu kapsamda ise Türkiye, 13 Şubat Perşembe günü İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açan ve Pazar akşamına kadar ziyaret edilebilecek, Tureks Uluslararası Fuarcılık tarafından düzenlenen ‘Macera Turizmi ve Sporları Fuarı Adventure Turkey’e ev sahipliği yapıyor.



Ülkemizin tanıtımı için büyük önem taşıyor



Kişilerin artık bir yere bağlı kalmadan tatillerinin doyasıya tadını çıkarmak istediğini vurgulayan Tureks Uluslararası Fuarcılık Genel Müdürü Nergis Aslan,” İşin içine biraz da macera katmak isteyince turizmde yaygın bir tür olan ‘Konaklamalı Turizm’in” yerini ‘Macera Turizmi’ almaya başlıyor. Oluşturduğumuz platform ile macera severleri ikinci defa İstanbul’da bir araya getiriyoruz. Ziyaretçiler buraya gelerek alternatif turizm türünde birçok aktivite hakkında bilgi sahibi olurken, tatillerini daha uyguna planlayabilirler. Ülkemizin bu turizm türünde eşsiz doğası ile potansiyeli çok yüksek. Bizde farklı coğrafyalardan gelen ziyaretçi ve katılımcıları tek çatı altında buluşturarak sektörün gelişimine katkı sağlarken, ülkemizin tanıtımı içinde önemli bir görev üstleniyoruz. Geçtiğimiz yıl 19 ülkeden ziyaretçi geldi. Bu yıl hedefimiz 25 ülkeden 17 bin ziyaretçi” ifadelerini kullandı.



Şehrin ortasında kamp ateşi deneyimi



Fuar ile iş zamanlı olarak kamp ateşi de odunlarla değil, anılarla İstanbul’da yanıyor. 4 gün boyunca ziyaretçileri alanında uzman isimler ile buluşturacak etkinlikte ekstrem sporlara dair merak edilenler sektörün ünlü isimleri tarafından cevap bulacak. Macera turizmine ve sporlarına hizmet eden tesisler, işletmeler, ürün ve hizmet satanlar, kulüpler, seyahat acenteleri, turizm profesyonelleri ve tüm ilgililerin tek çatı altında buluşturacak etkinlikte ziyaretçiler outdoor spor dallarının farklı alanlarında ihtiyaç duyulan tüm güncel ürün ve ekipmanlara fuara özel indirimlerle de sahip olabilecek.