AEF Jeneratör’ün hedefi dünya markası olmak

Fikri CİNOKUR

ANTALYA - Antalya OSB’de, içinde arsa bedeli de olmak üzere 18 milyon liralık yatırımla jeneratör üreten AEF Jeneratör, her yıl yüzde 18-20 oranında büyümeyi ve 2024 yılından sonra da bir dünya markası olmayı hedefliyor. İki kardeşin kurduğu AEF Jeneratör’ün başarı hikayesini makine mühendisi Evren Akbağ, kardeşi Anıl Akbağ ile birlikte anlattı. Mühendislik fakültesinden mezun olduktan sonra AKSA Jeneratör’de 7 yıl teknik müdürlük görevinde bulunduğunu belirten Evren Akbağ, sektörde deneyim ve çevre edindikten sonra 2006 yılında aile şirketi olarak AEF Jeneratörü kurduklarını söyledi.

İthalatla başladılar



İlk etapta jeneratör ithal ederek ticaret hayatına atıldıklarını ifade eden Anıl Akbağ, 2008 yılından itibaren de kendi markalarıyla üretime başladıklarını kaydetti. Akbağ, şöyle devam etti: “Önce Kepez ilçesinde 2 bin metrekare alanda 8 yıl kendi markamızla jeneratör üretimine başladık. 2018’de Antalya OSB 3’üncü kısımda yer aldık. 7 bin 300 metrekare alanda 2020 yılında üretime başladık. Arsa bedeli de dahil olmak üzere 18 milyon liralık yatırım ile tesisimizi kurduk. Jeneratörlerin motor ve alternatör haricindeki tüm parçalarını kendimiz üretiyoruz.” Yıllık 750 adet jeneratör üretim kapasiteleri bulunduğunu anlatan Evren Akbağ da, “Üretimden sonraki en güçlü yanımız servis hizmetimizdir. 7/24 saat hizmet veriyoruz. Pazar payımız her geçen yıl artıyor. 2020 yılında 25 milyon liralık ciro gerçekleştirdik. Her yıl yüzde 18-20 büyümeyi hedefledik” diye konuştu. Turizm ve tarım sektörü ile konutlar, KOBİ’ler ve kamu kurumlarına hizmet verdiklerini ifade eden Evren Akbağ, sektördeki en büyük sorunların başında Çin mallarına karşı yoğun talep ve haksız rekabetin olduğunu, eleman sıkıntısının da yaşandığını sözlerine ekledi.