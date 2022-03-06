Aeroflot, uluslararası uçuşlarını durdurdu
Rus havayolu şirketi Aeroflot, 8 Mart itibarıyla uluslararası uçuşları durduracağını açıkladı.
AA
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Rus havayolu şirketi Aeroflot, 8 Mart itibarıyla uluslararası uçuşlarını durduracak. Şirketten yapılan açıklamada, tüm uluslararası uçuşların geçici süreyle durdurulacağı bildirildi.
Açıklamada, uçuşları engelleyen ilave şartların meydana geldiği belirtilerek, 8 Mart itibarıyla tüm uluslararası uçuşların askıya alındığı kaydedildi. İç hatlar ve Belarus'a planlanan uçuşlar ise devam edecek.