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Aeroflot, uluslararası uçuşlarını durdurdu

Rus havayolu şirketi Aeroflot, 8 Mart itibarıyla uluslararası uçuşları durduracağını açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Rus havayolu şirketi Aeroflot, 8 Mart itibarıyla uluslararası uçuşlarını durduracak. Şirketten yapılan açıklamada, tüm uluslararası uçuşların geçici süreyle durdurulacağı bildirildi.

Açıklamada, uçuşları engelleyen ilave şartların meydana geldiği belirtilerek, 8 Mart itibarıyla tüm uluslararası uçuşların askıya alındığı kaydedildi. İç hatlar ve Belarus'a planlanan uçuşlar ise devam edecek.