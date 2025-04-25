Afet anlarında hayat kurtaran uygulama: ZATU

23 Nisan 2025’te İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, milyonlarca vatandaşa Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğini bir kez daha hatırlattı.

Bu tür afetlerde saniyelerin bile hayati önem taşıdığı gerçeğinden yola çıkarak geliştirilen ZATU uygulaması, birey odaklı yapısıyla afet anlarında güvenli iletişim ve koordinasyonun en hızlı sağlandığı sistemlerden biri olarak dikkat çekiyor.

0.8 Saniyede binlerce kişiye ulaşan sistem

ZATU’yu diğer afet uygulamalarından ayıran en belirgin özelliklerden biri, sistemin olağanüstü hızı. Akkaya, bu özelliği “Dünya üzerinde saniyenin altında binlerce kişiye ulaşabilen başka bir sistem yok. Uygulamamızı Android ve İOS üzerinden telefonumuza indirdikten sonra kayıt oluyoruz ve yakınlarımızı eklemeye başlıyoruz” sözleriyle vurguluyor.

Ayrıca ZATU, telekomünikasyon altyapısına tamamen bağımlı değil. Bu sayede operatörlerde yaşanan çökmelere rağmen iletişimi sürdürebiliyor. İnternet bağlantısına ulaşılamasa dahi, gönderilen acil çağrılar kayıt altına alınıyor ve ilk bağlantı sağlandığında otomatik olarak gönderiliyor.

Kullanıcı çağrı gönderemezse ZATU devreye giriyor

Afet anında şok, travma ya da panik nedeniyle kişi acil çağrı gönderemese bile, ZATU kullanıcının adına harekete geçiyor. Yapay zekâ destekli sistem, bulunduğu bölgede afet yaşandığını tespit ettiğinde ve kullanıcı hareketsiz kaldığında otomatik olarak acil sinyal gönderiyor. Bu sayede yardıma ihtiyaç duyan bireyler görünür hale geliyor.

Tek tuşla yüzlerce kişiye ulaşım

ZATU kullanıcıları, uygulama içinde tanımladıkları kişiler aracılığıyla tek bir tuşla yüzlerce kişiye aynı anda sinyal gönderebiliyor. Kişi sayısı sınırlanmıyor. Kullanıcılar kendi iletişim rehberlerini oluşturarak, sevdiklerine “iyiyim” ya da “yardıma ihtiyacım var” gibi ön tanımlı mesajlar ulaştırabiliyor. Bu sistem, kriz anlarında bilgi kirliliğini önlemek ve arama-kurtarma çalışmalarına yön vermek adına büyük önem taşıyor.

Gönüllü haritasından afet tatbikat moduna

ZATU yalnızca afet anında değil, öncesinde de bireyleri bilinçlendirmeye yönelik modüller içeriyor. Afet çantası hatırlatıcısı, tatbikat modu ve gönüllü haritası gibi özellikler sayesinde kullanıcılar kriz anına hazırlıklı hale getiriliyor. ZATU, akademik danışmanlıkla sürekli güncellenen içerikleriyle aynı zamanda bir bilinçlendirme platformu olarak da görev yapıyor.

Yaşlılar, çocuklar ve özel gereksinimli bireyler unutulmadı

ZATU, akıllı telefon kullanamayan bireyler için özel bir aksesuar da geliştiriyor. Yaşlılar, çocuklar veya engelli bireylerin kullanabileceği bu tuşlu aksesuar, mobil uygulama ile entegre çalışıyor ve tek hareketle yardım çağrısı yapılmasına imkân tanıyor. Ürünün Ar-Ge süreci tamamlandı, üretim aşamasına geçiliyor.