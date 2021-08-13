Afet çadırı: 16,5 metrekare alana neler sığar?

Hiç beklemediğimiz olaylar, yaşamımızı kökünden değiştirebilir. Bu öyle bir durumdur ki hayata bakışımızı bile değiştirir. Yaşayacağımız bir deprem, bir sel kısacası bir afet, bizi farklı bir anlam dünyasına, gerçekliğe, bilince doğru çekebilir.

Bu afetlerin ülkemizi ve insanlarımızı en çok etkileyeni ise depremler. Evet, ülkemiz maalesef bir deprem ülkesi ve tarih boyunca Türk Kızılay her afette yaraları saran iyiliğin amiral gemisi.

Toplumsal dayanıklılığın arttırılmasını stratejik hedef olarak benimseyen Türk Kızılay, her türlü afete karşı hazır olmayı, gerekli hazırlıkları yaparak olumsuz faktörleri en aza indirmeyi amaçlıyor.

Sel, deprem, heyelan ve büyük yangınlar gibi doğal afetlerde, bölgeye giden Kızılay ekiplerinin ilk yaptıkları şeylerden birisi afetzedelere yardım için afet çadırı kurmak oluyor. Çünkü 16,5 m²’lik çadırlar, afetzedelerin yuvası, çocukların oyun alanı, psiko-sosyal destek merkezi, sahra hastanesi, malzeme deposu vb. oluyor ve ihtiyaçların karşılanmasında kritik bir rol oynuyor.

Daima hazır olmalıyız

Ülkemizin deprem bölgesi olması, deprem harici birçok afetin de yaşanabilmesi nedeniyle daima hazır olmalıyız! Ve bunu ancak sizlerin desteği ile yapabiliriz.

Afet durumlarında kullanılacak acil afet çadırları için destek vermek isteyen bağışçılarımız, Kızılay web sitesinden, banka şubeleri, internet ve mobil bankacılık sistemlerinden, PTT ve Kızılay şubelerinden, 168 çağrı merkezinden ve “ÇADIR” yazıp 2868’e SMS göndererek (10₺) bağış yapabilir.