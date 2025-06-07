Afganistan'da Türk imzası: Ülkenin ilk rüzgar enerjisi santralini Türk bir firma kuracak

Afganistan’ın Herat kentinde, Türk müteahhitlik firması 77 İnşaat tarafından yapılacak 200 megavat kapasiteli rüzgar enerjisi santralinin temeli atıldı. Projenin ilk fazı olan 43,2 megavatlık elektrik üretim santrali için firma, 65 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirecek.

Temel atma törenine, Afganistan geçici hükümeti Başbakan Yardımcısı Molla Abdulgani Birader, bazı kabine üyeleri, Türkiye'nin Herat Başkonsolosu Sinan İlhan, 77 İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Ciliv ve çok sayıda davetli katıldı.

Türk mühendisliğiyle rüzgar türbin teknolojisi ilk kez Afganistan’da

Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Emre Ünal, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, Türk firmalarının bugüne kadar Afganistan'da yaklaşık 7 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdiğini belirterek şunları söyledi:

“77 İnşaat firmamız tarafından geliştirilen proje kapsamında rüzgar türbin teknolojisi ilk kez bir Türk firması aracılığıyla Afganistan’a taşınacak. Bu tür projeler sadece bugünü değil, Afganistan’ın geleceğini de şekillendirecek nitelikte.”

Afganistan’da Türk mallarına ve mühendisliğine güven yüksek

Ünal, Türkiye’nin Afganistan’daki imajının güçlü olduğunu vurgulayarak, Türk mallarına ve mühendisliğine duyulan güvenin ihracat ve yatırım açısından stratejik avantaj sağladığını ifade etti.

Ünal’a göre, genç ve ucuz iş gücü, gümrük avantajları ve yer altı zenginlikleri ile Afganistan, enerji, madencilik, sağlık, tarım ve inşaat sektörlerinde önemli yatırım fırsatları barındırıyor.

Ticaret Bakanlığı da, Afganistan ile ikili ticaretin geliştirilmesi ve yatırımların artırılması yönünde çalışmalarını sürdürüyor.