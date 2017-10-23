Afrikalı EOH, Türkiye’deki yatırımlarını hızlandırıyor

23 Ekim 2017

Murat YILDIZ

Afrika’nın önde gelen bilgi ve iletişim teknolojileri servis sağlayıcısı EOH, Türkiye’deki operasyonlarına kararlı adımlarla devam ediyor. EOH hali hazırda global arenada; Türkiye’nin de dahil olduğu 23 ülkede, yerel ofisleriyle faaliyetlerini sürdürüyor. EOH Türkiye Genel Müdürü Safa Haktanır, 11 bin 500 çalışanıyla dünyaya açılan teknoloji devinin ülkemizdeki faaliyetlerini değerlendirdi.

Güney Afrika pazarında 1998 yılından bu yana hizmet verdiklerini söyleyen Safa Haktanır, “Son iki yıldır, Afrika kıtasının içinde, şimdi de Ortadoğu ve ötesinde varlığımızı genişletmeye odaklandık. EOH, şu anda Afrika içinde 32 ülkede, Afrika dışında 23 ülkede yaygın. Yakın zamanda, yatırım faaliyetlerimizi genişletmek için gelecek vaat etmesi ve cazip olması sebebiyle Türkiye’yi belirledik” dedi.

EOH’in Türkiye’deki yolculuğunun 2016 yılında başladığını anlatan Haktanır, Türkiye’yi uluslararası ticaret faaliyetleri açısından stratejik bir büyüme alanı olarak konumlandırdıklarını ifade etti.

Haktanır şöyle konuştu: “Türkiye’deki varlığımız, 600’den fazla kadrolu çalışana ulaştı ve yakın zamanda bu sayıyı artırmayı planlıyoruz. Ülkemizdeki SAP iş ortaklığı eko-sisteminin iki önemli markası ACRON Bilişim ve Çözümevi bu süreçte iş birliğine gittiğimiz ilk şirketler oldu. Sonrasında, tümleşik çözümler ve Nesnelerin İnterneti alanlarındaki uzmanlığı ile öne çıkan, aynı zamanda Vodafone Gold Partner sertifikasına sahip aSAY Group ailemize dâhil oldu. Son olarak ise SAP Hybris, CRM ve Cloud konularında uzman Lineris firmasının da aramıza katılması için ilk adımlar atıldı. Bu sayede EOH, Türkiye’de SAP eko-sisteminin en önemli oyuncularından biri konumuna geldi ve bu doğrultuda büyümeyi hedefliyor. Müşterilerimize sunduğumuz verimlilik odaklı ürün ve hizmetler açısından değerlendirdiğimizde bu büyüme, SAP eko sistemine de pozitif şekilde yansıyacaktır diye düşünüyorum.”

“Türkiye’den hizmet ihracatı ve ürün ihracatına odaklanacağız”

Gelişen Türkiye operasyonları ile danışmanlık ve lisans alanlarındaki gelirlerinin, özellikle kamu sektöründe katlanarak artacağını öngördüklerini dile getiren Haktanır, “Türkiye’den hizmet ihracatı ve ürün ihracatına odaklanacağız. Küresel hizmet sağlayıcı rolümüzle birlikte, ülkemizdeki iş ortaklarımızın da katkılarıyla global anlamda, uzaktan da sektör ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz. İş ortaklarımızın derin endüstri tecrübesi ve performansı, bize önemli derecede katkı sağlayacak, buna ek olarak da Afrika ve iş yaptığımız diğer pazarlarda operasyonlarımızı artıracaktır” diye konuştu.

“Kamu sektörüne odaklanmak büyük önem taşıyor”

Haktanır, aynı zamanda kısa vadede büyüme stratejileri kapsamında kamu sektörüne ve özellikle belediyelere odaklanmanın önem taşıdığını vurgularken, finans, perakende ve üretim gibi alanlarda yeni iş ortaklarının gözle görülür performanslarının söz konusu olduğunu, bu alanlarda gösterdikleri başarıyı, Afrika ve Ortadoğu’da da tekrarlamak istediklerini kaydetti.

Safa Haktanır sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’deki faaliyetlerimize devam ederken, ileriye dönük olarak da Güney Afrika’daki sistem entegratör yapısının ülkemizde de hayata geçirilmesini ayrıca önemli bir vizyon olarak görüyoruz. Türkiye özelinde de hizmet kapsamımızı genişletirken, ülkemizdeki yatırımlara da devam edeceğiz.”