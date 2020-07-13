Afrika’nın gezici hastane ve laboratuvarlarına Türk imzası

13 Temmuz 2020

MEHMET NABİ BATUK-MERSİN

COVID-19 pandemisinden en ağır şekilde etkilenen bölgelerden biri olan Afrika’da salgın ile mücadelede kullanılması planlanan mobil sağlık ünitelerine ilk talip Türkiye’den çıktı. Başta Afrika pazarı daha sonra Asya Pasifik ülkelerinden talep edilen, gezici hastane, laboratuvar ve ameliyathane gibi mobil sağlık ünitelerine Türk imzası atmak için harekete geçen Türkiye’nin önde gelen treyler ve araç üst yapı üreticilerinden Koluman Otomotiv ile medikal sektörünün önemli temsilcilerinden Sıla Grup işbirliği yapacak. Proje kapsamında Koluman Mühendisleri Mercedes marka kamyonları birer gezici sağlık ünitesine çevirecek. Mobil sağlık ünitelerinin medikal malzeme ve cihaz ihtiyaçları ise Sıla Grup tarafından tedarik edilecek.

Müşterek çalışma kararı alındı

Mobil sağlık üniteleri için 3 ay içinde seri üretime geçilmesi öngörülürken, aynı zamanda Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye - Senegal İş Konseyi Başkanı olan Sıla Grup Yönetim Kurulu Başkanı Dr. İhsan Şahin, Koluman Otomotiv Endüstri A.Ş. Tarsus Fabrikası’nı ziyaret ederek örnek olarak hazırlanan araçları inceledi. Ziyarette Koluman Otomotiv Endüstri A.Ş. Genel Müdürü Cengiz Adak ile Koluman Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Danışmanı Av. Önder Ege de hazır bulundu. İncelemelerin ardından gerçekleştirilen toplantıda iki firma temsilcileri de proje standartlarının belirlenmesi ve müşterek çalışmaların başlatılması kararı aldı.

İhracat rotası Afrika’dan sonra Asya

Yeni normalde pandemi ile mücadelede mobil sağlık ünitelerinin aktif olarak kullanılacağını belirten Koluman Otomotiv Endüstri A.Ş. Genel Müdürü Cengiz Adak, özellikle gelişmemiş ülkelerin yüksek miktarda mobil sağlık ünitesi talep ettiğini aktardı. İki firma arasındaki işbirliği ile bir yandan küresel pandemi ile mücadeleye destek verileceğini diğer yandan Türkiye’ye yüksek katma değer sağlayacak yeni bir üretim hattını faaliyete alacaklarını ifade eden Cengiz Adak, “Yeni üretim hatları ülkemize yeni istihdam alanları yaratacak. Afrika’ya gerçekleştirilecek ilk ihracat çalışmalarında başta Senegal pazarına yoğunlaşacağız. Daha sonra Asya, Pasifik ve Güney Amerika pazarlarına da açılmayı hedefl iyoruz” dedi.

Mobil sağlık üniteleri 3 ay içinde üretimde



İki firma arasında kurulan işbirliği sonucunda Afrika pazarına uygun olarak üretilecek mobil sağlık ünitelerinin 3 ay içinde kullanıma hazır olmasını planladıklarını belirten Cengiz Adak, “Firmalarımızın ilgili departmanları projeyle ilgili olarak Ar-Ge çalışmalarına başladılar. Hazırlanan taslak projeler gerçekleştirilecek ortak toplantıda ele alınarak Afrika’nın iklimine ve altyapısına en uygun mobil sağlık üniteleri tasarlanacak. Daha sonra gerekli anlaşmalar yapıldıktan sonra hızlı bir şekilde seri üretime geçilecek” bilgisini paylaştı.