Afrika’ya 5 yılda 600 milyon liralık yatırım yapacak

KERİM ÜLKER

Türkiye'nin en önemli gruplarından Koç Holding'e ait Beko, yurtdışındaki büyümesini sürdürüyor. Romanya, Hindistan, Pakistan, Bangladeş, Tayland, Rusya gibi ülkelerde üretim yapan Arçelik, Afrika'da ise Defy markasıyla büyüyor.

2011'de Rahmetli Mustafa Koç'un döneminde 324 milyon dolara satın alınan Güney Afrikalı Defy, kıtanın güneyinde yeni bir büyüme hamlesine giriyor.

Şirket, 5 yılda 1 milyar Güney Afrika Randı yani bugünkü kurla 600 milyon liralık yatırım yapacak.

Yeni mağaza, depolama ve lojistik ön planda olacak

Beko Sahra Altı Bölge Pazarlama Direktörü Rajan Gungiah'a göre bu yatırım Arçelik'e ait markanın satış noktalarının artırılmasına yönelik olacak.

Beko, önümüzdeki üç yıl içinde yerel iş ortakları tarafından işletilecek ve ayrıca premium bağımsız perakendeciler aracılığıyla satış yapacak 10 yeni mağaza açmayı hedefliyor.

Yatırım planında depolama, lojistik, satış, pazarlama ve hizmetler alanlarında olacak.