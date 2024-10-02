AgaKulche'dan yeni ürün: 'Gelecek Teslimatlı Altın'

Kıymetli madenler sektöründe hizmet veren AgaKulche, yeni ürünü 'Gelecek Teslimatlı Altın' ile yatırımcılarına kazandırmayı amaçlıyor. Yeni ürün ile altın veya gümüş alan yatırımcılar istedikleri takdirde bu ürünlerini 14 ile 21 gün arasında teslim edilmesini talep edebiliyor ve yüzde 4,5’e varan oranlarda indirim kazanma olanağına sahip oluyor.

Vadeye göre indirim

AgaKulche’nin internet sitesi (www.agakulche.com) üzerinden altın veya gümüş almak isteyenler hemen teslim tarihli alımlarda normal fiyat öderken Gelecek Teslimatla Altın uygulaması sayesinde 14 gün vadeli teslim seçeneğini işaretlerlerse yüzde 1 indirim kazanacak. Ödemeyi havale ile yapmaları halinde indirim oranı yüzde 4’e ulaşacak. 21 gün vadeli işlemler için havale ödemeli alımlarda ise bu oran yüzde 4,5’e kadar ulaşacak. Bu oranlar ve vadeler, başlangıç kampanyası olarak şu anki uygulamada olan rakamlar. İleriki süreçte müşteriler için yeni vade ve yeni kampanya seçenekleri de sunulacak.

Müşterilerimize güven aşılarken yatırım hacmimizi artıracağız

Şirketin Kıdemli E-ticaret Müdürü Eda Çakır, “Gelecek Teslimatlı Altın ile temel hedefimiz, yatırımcılara hem güvenli hem de kazançlı bir yatırım fırsatı sunmak. Biz de bir yandan yatırım hacmimizi artıracağız. Misyonumuz yatırımcılara yüksek kaliteli, güvenilir altın ve gümüş yatırımları sunarak, finansal güvenliklerini sağlamalarına ve uzun vadeli başarılarına katkıda bulunmak. Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutarak sektörümüzde fark yaratmak istiyoruz. Önümüzdeki dönemde Gelecek Teslimatlı Altın benzeri yenilikçi uygulamalarla kullanıcılarımızı buluşturmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.