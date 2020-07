Ağaoğlu'ndan Bodrum'da 1 milyar dolarlık proje

08 Temmuz 2020

Leyla İLHAN

Kurulduğu 1981 yılından bu yana toplam 35 binin üzerinde konutu teslim eden Ağaoğlu Şirketler Grubu, 15 yıldan bu yana stoklarında bekleyen 10 bin dönümlük Bodrum arazisine proje yapma kararı aldı. Etaplar halinde yapılacak olan proje 1 milyar dolarlık bir yatırımla tamamlanacak. Yeni projeleri hakkında bilgi veren Ağaoğlu CEO’su Burak Kutluğ, “Milas- Bodrum Havalimanı’na 5 dakika mesafede, 10 bin dönümlük bir arazi yatırımımız var. Buna tek başına bir konut projesi demek çok doğru değil. Benzeri olacağını sanmıyorum. Yeni bir şehir anlayışında Türkiye’ye yakışır, Ege’nin eşsiz doğasına ve tarihine uygun yeşil, sürdürülebilir, 12 ay yaşayan ve yaşanabilir bir proje yaratmaya çalışıyoruz” diye konuştu. Kutluğ, proje konusunda bir yandan finansmanla ilgili uluslararası yatırımcılarla ve finansörlerle görüşmeye devam ederken, bir yandan da yabancı, yerli birçok danışman ve mimarla birlikte projeyi ve müşteri kitlesinin beklentilerini tanımlama için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Projeyle ilgili yakın zamanda müjde vermeyi planladıklarını anlatan Burak Kutluğ, “Projede 5 milyon adedi aşan büyük bir sera ve bitki stokumuz var. Golf sahaları için barajı dahil yaptık. Etaplar halinde yapacağımız proje tamamlandığında 1 milyar dolar yatırım yapmış olacağız” dedi.

Hedef orta gelirli grup

Birkaç yıldan bu yana Ege’ye doğru bir hareket gözlemlediklerini dile getiren Kutluğ, özellikle pandemi sonrası müşterilerinden çığ gibi büyüyen bir baskı gördüklerini kaydetti. Kutluğ şöyle konuştu: “Zaten yavaş şehir denilen bir trend vardı. Salgın sonrası kısmi izolasyon ve doğayla barışma gibi ek beklentiler eklendi. Şu anda çalıştığımız proje aslında bir arayışın sonucu olacak. Türkiye’nin bugüne kadarki en kapsamlı geliştirmesi üzerinde çalışmaya devam ediyoruz.” Projede hedeflerinin orta gelir grubu olduğunu aktaran Kutluğ, “Bunun yanı sıra yine A ve A plus hedef kitlesine hitap eden golf sporunu da bu projemize entegre ederek B grubunun sporu haline getirmeyi hedefliyoruz” dedi.

İstanbul’da 12 villayı satışa sundu

Burak Kutluğ, İstanbul’da pandemi döneminde artan az katlı bahçeli ev talebini karşılamak için daha önceleri kendi gayrimenkul portföylerine sakladıkları Çekmeköy’de bulunan My Roseville projelerinde yer alan 12 villayı yeniden satışa açtıklarını söyledi. “Peyzajı, konumu ve geniş alanlarıyla müstakil ev konseptinde bir proje olan My Roseville’de yeşil alana ayrılan bölüm yüzde 83 oranında” diyen Kutluğ, “Teslime hazır bu projemizde 27 adet müstakil villa bulunuyordu. 15 adet villanın satışı çok özel müşterilerimize yapıldı. Bu projede şu an satışı gerçekleştirilecek 12 adet villamız var” bilgisini verdi.

Çekmeköy Park Projesi 2021'de teslim ediliyor

Hem pandemi hem de düşen faizlerle birlikte konuta tekrar erişilebilirliğinin sağlanmasının sektöre ilgiyi arttırdığını aktaran Burak Kutluğ, “Pandemi sonrasında ev, sadece akşamları toplanılan değil, aynı zamanda tüm günü ailece geçirmek zorunda olduğumuz ve birçok kişi için iş rutinlerini de yürütmek zorunda olduğu bir alan olarak tekrar tanımlanıyor. Diyebilirim ki kat planları, daire yerleşimleri ve balkonlar yeni ev anlayışının olmazsa olmazı. Bu kapsamda 2021 sonunda teslim edeceğimiz Çekmeköy Park projemiz öne çıkıyor. Toplam 738 konut ve 30 bin metrekarenin üzerinde ticari alandan oluşan projemizdeki konutlara talep son dönemde katlandı” diye konuştu. , Kutluğ, tüm evlerin balkonlu ve ebeveyn banyolu olduğu projenin tamamlandığında 1,2 milyar TL değerinde olacağını söyledi.