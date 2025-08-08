AgeSA, 2025’in ikinci çeyreğinde yüzde 104 büyüdü

AgeSA, gönüllü bireysel emeklilik sisteminde (BES) 282 milyar TL fon büyüklüğüne ulaşarak özel sektör şirketleri arasında liderliğini sürdürdü. Bu alanda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 49,4 büyüme kaydedildi.

Hayat sigortasında liderlik pekişti

Hayat ve ferdi kaza sigortası segmentinde 10,6 milyar TL prim üretimi gerçekleştiren AgeSA, yüzde 64’lük büyüme oranıyla sektördeki payını artırarak yüzde 13,3 pazar payına ulaştı ve özel sektör şirketleri arasında liderliğini pekiştirdi.

2,6 milyar TL net kâr

Yasal Finansal Raporlama Standartları’na (SFRS) göre, AgeSA’nın 2025 yılı ikinci çeyrek konsolide net dönem kârı 2,6 milyar TL olarak gerçekleşti.

Yatırım çeşitliliğinde yeni adımlar

Türkiye’de birikim, yatırım ve sigorta bilincini yaymak için çalışmalarını sürdüren AgeSA, BES’te yeni fon seçenekleri sunarak yatırım çeşitliliğini artırmayı hedefliyor.