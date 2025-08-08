AgeSA, 2025’in ikinci çeyreğinde yüzde 104 büyüdü
Bireysel emeklilik ve hayat sigortası sektörünün lider kuruluşlarından AgeSA, 2025 yılı ikinci çeyreğinde gönüllü BES’te 282 milyar TL fon büyüklüğüne, hayat ve ferdi kaza sigortasında ise 10,6 milyar TL prim üretimine ulaştı. Şirket, bir önceki yılın aynı dönemine göre toplamda yüzde 104 büyüme kaydederken, 2,6 milyar TL net kâr elde etti.
AgeSA, gönüllü bireysel emeklilik sisteminde (BES) 282 milyar TL fon büyüklüğüne ulaşarak özel sektör şirketleri arasında liderliğini sürdürdü. Bu alanda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 49,4 büyüme kaydedildi.
Hayat sigortasında liderlik pekişti
Hayat ve ferdi kaza sigortası segmentinde 10,6 milyar TL prim üretimi gerçekleştiren AgeSA, yüzde 64’lük büyüme oranıyla sektördeki payını artırarak yüzde 13,3 pazar payına ulaştı ve özel sektör şirketleri arasında liderliğini pekiştirdi.
2,6 milyar TL net kâr
Yasal Finansal Raporlama Standartları’na (SFRS) göre, AgeSA’nın 2025 yılı ikinci çeyrek konsolide net dönem kârı 2,6 milyar TL olarak gerçekleşti.
Yatırım çeşitliliğinde yeni adımlar
Türkiye’de birikim, yatırım ve sigorta bilincini yaymak için çalışmalarını sürdüren AgeSA, BES’te yeni fon seçenekleri sunarak yatırım çeşitliliğini artırmayı hedefliyor.