AgeSA, net kârını yüzde 49 artırdı

Sabancı Holding ve Ageas iştiraki olan AgeSA, 2021 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. 2021’in ilk dokuz ayında 1 milyar 398 milyon TL prim üretimine ulaşan AgeSA, 2020’nin aynı dönemine göre üretimini yüzde 42 artırdı.

Eylül sonu verilerine göre BES’te de fon büyüklüğünde sektör liderleri arasında yer alan şirket, 18,13’lük pazar payıyla 32 milyar TL’ye ulaştı.

AgeSA’nın Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) göre hesaplanan 2021 yılı ilk 9 aylık net dönem kârı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49’luk artışla 394 milyon TL seviyesine ulaştı.

“Sektörde fark yaratmaya devam ediyoruz”

AgeSA’nın 2021 yılı üçüncü çeyreğini sektör ortalamasının üzerinde büyüme ile tamamladığına dikkat çeken AgeSA Genel Müdürü Fırat Kuruca, şunları söyledi: “Bütün dünya olarak yaklaşık 1,5 yıldır olağanüstü koşullarla mücadele ediyoruz. Böyle hareketli bir dönemde hem sektör, hem de AgeSA olarak büyümeyi başarıyoruz. Bireysel Emeklilik alanında gerçekleşen 18 yaş altı için BES ve BEFAS gibi yeniliklerin sektörün büyümesine ivme katacağını söyleyebiliriz. Sistemin büyümesi, güvenirliğinin artması bizim için de ilave bir motivasyon kaynağı olurken, çıtayı daha da yukarıya taşıyarak projelerimizi hızlandırıyoruz. BES fon büyüklüğünde sektör liderleri arasında yer almaya devam ederken, bu dönemde hayat ve ferdi kaza sigorta üretiminde geçtiğimiz yıla göre yüzde 42 büyümeyle 1 milyar 398 milyon TL prim üretimine ulaştık. Bu tablo işimizi ne kadar titizlikle yaptığımızı gözler önüne seriyor. Değişen ve yenilenen ortaklık yapımızla, yeni projeler ve hedeflerimizle sektörde fark yaratmaya devam etmek istiyoruz.”