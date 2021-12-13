AgeSA, satış kadrosunu büyütüyor

Müşterilerinin finansal geleceğini güvence altına almak için yeni projeler üretmeye ve büyümeye devam eden marka, çalışanlarının ve müşterilerinin memnuniyetini ön planda tutarak sektördeki öncü konumunu sürdürüyor.

Sabancı Holding ve Ageas iştiraki AgeSA, yakaladığı büyüme grafiğini birçok alana yayarak sürdürmeye devam ediyor. Son olarak net kârını geçen ayın aynı dönemine göre yüzde 49 oranında artıran AgeSA, büyüme stratejisi kapsamında sigortacılığı daha fazla kişiyle buluşturma hedefiyle satış kanallarındaki etki alanını genişletme kararı aldı. Buradan hareketle AgeSA, satış ekiplerinde çalışan sayısını 2 katına çıkartıyor.

“Dağıtım kanallarına yatırım yapmaya devam ediyoruz”

AgeSA İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Burak Yüzgül, satış ekiplerinde çalışan sayısının artırılması ile ilgili şu açıklamalarda bulundu: ”AgeSA’da 2017 yılından bu yana kültürel bir dönüşüm içerisindeyiz. Başlattığımız kültürel dönüşüm programımızla sayısız etkinlik, toplantı ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirdik. Geçirdiğimiz dönüşüm, bugünkü kültüre kavuşmamızı ve mutlu çalışanlara ulaşmamızı sağladı. Yüzde 83 oranında çalışan bağlılık oranımız var. Ayrıca ortaklık yapımızda yaşadığımız değişiklik sonrası güncellediğimiz varlık nedenimizle paralel olarak değerlerimizi de yeniledik. Oluşturduğumuz değerler sayesinde, insanı öncelikli odak alanımız yapmaya, hem çalışanlarımıza hem de müşterilerimize iyi ki dedirtecek işlere imza atmaya devam ediyoruz. Bu yaklaşımla büyümeye devam eden bir aile olarak dağıtım kanallarına yatırım yapmaya da devam ediyoruz. Satış ekiplerindeki büyüme stratejimiz ile daha fazla insana ulaşarak daha çok kişiye ‘iyi ki’ dedirtmek istiyoruz.”