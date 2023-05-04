AgeSA'nın ilk çeyrek karı 240 milyonu aştı

AgeSA, 2023 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. BES ve Hayat Sigortası pazarında istikrarlı büyümesini sürdüren AgeSA, fon büyüklüğü ve prim üretiminde özel sektör şirketleri arasında liderliğini korudu.

BES’te 78 milyar TL fon büyüklüğüne ulaşan AgeSA, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 65 büyüdü. Hayat ve ferdi kaza üretiminde 1,5 milyar TL prim üretimine ulaşan şirket sektör ortalamasının üzerinde büyüdü. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na (UFRS) göre, şirketin 2023 ilk çeyrek net dönem kârı ise 243 milyon TL olarak gerçekleşti.

“BES’in 20. yılında sürdürülebilir büyümemize devam edeceğiz”

2023’e başarılı bir giriş yaptıklarını belirten AgeSA Genel Müdürü Fırat Kuruca, “BES’te büyümemizi sürdürdük ve fon büyüklüğünde özel sektörün lider şirketleri arasında yer almayı başardık. Hayat ve ferdi kaza üretiminde ise hem sektör ortalamasının üzerinde büyüdük hem de özel sektör şirketleri arasındaki liderliğimizi koruduk.

Bu yıl BES’in 20’nci yılı ve 20 yıl boyunca BES, gösterdiği hızlı büyüme ve fon performansıyla ne kadar güvenilir, verimli bir tasarruf ve yatırım yöntemi olduğunu kanıtladı. Devlet nezdinde gerçekleşen düzenlemelerle birlikte hem sisteme olan güven hem de katılımcı sayısı arttı. Bireysel emeklilik sisteminde birikimlerin oldukça büyük seviyelere ulaşmasına bağlı olarak getiriler de büyük fark yaratmaya başladı.

Biz de fon performansında iddiamızı koruyarak, fon çeşitliliğimizi artırarak ve fon danışmanlığı hizmetlerimizi geliştirerek müşterilerimizin yatırım opsiyonlarını genişletmeye, tasarruflarını daha iyi değerlendirmelerine yardımcı olduk. Hedefimiz yıl boyunca bu başarıyı sürdürmek. ” dedi.