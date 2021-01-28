Ağır sanayiye kadın gücü

Osman Nuri BOYACI



DENİZLİ - Denizlili Askon Demir, önemli bir girişimi devreye alarak mavi yakalı kadın istihdamı başlattı. Pandemiye rağmen çalışan sayısını 80 kişi artıran Askon Demir, CNC lazer kesim operatörü, CNC abkantpres operatörü, kalite kontrol uzmanı ve paketleme birimlerine aldığı kadın işçilerle iş gücü profilini şekillendirdi. Askon Demir Genel Müdürü Okan Konyalıoğlu, kadın istihdamında Denizli’de bir ilki hayata geçirdiklerini söyledi. Ağır sanayi ve tehlikeli iş grubunda, şirket tarihlerinde de bir ilke imza attıklarını dile getiren Konyalıoğlu, “2021 yılını İK’da kalite ve kadın istihdamı yılı ilan ettik. İnsan kaynaklarını geliştirme ve yetenek yönetimi yatırımlarına da ağırlık vererek 2020 yılı sonunda mavi yakalı kadın istihdamı başlattık. Mühendis, idari ve yönetici kadrolarımıza ilave olarak CNC lazer kesim operatörü, CNC abkantpres operatörü, kalite kontrol uzmanı, paketleme elamanı kadrolarına aldığımız kadın işçilerle iş gücü profilimizi yeniden şekillendirip, kuvvetlendirdik” dedi.

Ortalamanın 5 puan üzerinde

Denizli’nin, kadın istihdamında özellikle tekstil sektörünün de etkisiyle Türkiye ortalamasının 5 puan üzerinde olduğuna dikkat çeken Konyalıoğlu, “Denizli’de bir başka ilki başarmak istedik. Bu amaçla, demir çelik sektöründe de mavi yakalı kadın istihdamı ile fark ve farkındalık yaratmayı amaçladık. Verimlilikten hatasızlığa, yalın üretimden genel tertip düzene kadar birçok konuda kısa zamanda pozitif etkilerini gördüğümüz, toplumsal cinsiyet eşitliğini de öne çıkarmak istediğimiz bu uygulamamızın mutluluğunu ve onurunu yaşıyoruz” diye konuştu.

5 milyon Euro’luk yatırım yolda

89 yıllık bir şirket olan Askon Demir, 2020- 2023 Stratejik Eylem Planı doğrultusunda geçtiğimiz yıl 2.5 milyon Euro tutarında makine yatırımını tamamladı. Pandeminin en ağır geçtiği dönemlerde işçi çıkarmak yerine, 121 kişi olan çalışan sayısını 200’ün üzerine çıkararak istihdama da ciddi katkı sağladı. Konyalıoğlu, bu yıl makine ve teknoloji parkuru, iş yapma modelleri, uluslararası sertifikalar ve uçtan uca dijitalleşme projelerine 5 milyon Euro’luk yeni yatırım planladıklarını söyledi.