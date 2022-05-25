Agrobest Grup, bu yıl 2 milyar lira ciro hedefliyor

Türkiye'de 236, ihracat yaptığı 17 ülkede ise 383 adet olmak üzere toplamda 619 ruhsatı bulunan Agrobest Grup, 2021 yılın bitki koruma sektöründen 1 milyar TL ciro sağlarken, hibrit sebze tohumculuğuna yönelik 40 milyon dolarlık yatırım yaptı.

Türkiye’de 800 milyon dolarlık bitki koruma pazarı içinde yüzde 10’un üzerinde pazar payı ile sektörün önde gelen firmaları arasında yer aldıklarını söyleyen Agrobest Grup Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eroğlu, “2021 yılında 1 milyar TL ciroya ulaştık. 20’inci yılımız olan 2022’de ise yüzde 100 büyüme hedefliyoruz. 2016 yılında başladığımız hibrit sebze tohumculuğuna yaptığımız yatırım tutarımız da 2022 yılı itibarıyla 40 milyon doları geçti.” dedi.

12 kişilik Ar-Ge ekibine sahip olduklarını belirten Eroğlu, her yıl cironun yaklaşık yüzde 2'sini Ar-Ge'ye ayırdıklarını bildirdi. Manisa Salihli’deki fabrika bünyesinde yaklaşık 1 milyon dolar yatırımla Ar-Ge laboratuvarı kurduklarını söyleyen Eroğlu “Yine Manisa Salihli'de 2021 yılının son günlerinde, Salihli OSB fabrikamızdan hariç 72 dekara yayılmış bir tarım araştırma kampüsümüzün açılışını yaptık. 2019 yılında başlanan 80 bin ton kapasiteli Salihli’deki yeni üretim tesisimizin de bu yılın sonunda üretime başlamasını hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.

“Yatırım bütçemizi 200 milyon TL olarak belirledik”

Tarım sektörünün hem yerli hem yabancı birçok oyuncunun ilgisini çeken bir sektör olduğunu vurgulayan Eroğlu, devamında şunları kaydetti: “2021 yılında Ar-Ge ve inovasyon, yeni ruhsat ve patentler ile yeni üretim hatlarına yaklaşık 180 milyon TL tutarında yatırımı tamamladık. 2022 yılında ise özellikle çalışanlarımız ve müşterilerimiz üzerindeki COVID-19'un etkilerini minimize etmek için dijitalleşme konusunun yoğunlukta olacağı yatırım bütçemizi yaklaşık 200 milyon TL olarak belirledik. Daha önce ortaklık amacıyla görüştüğümüz ve fikir alışverişine bulunduğumuz birçok uluslararası stratejik yatırımcı ve özel sermaye fon şirketi oldu. Doğru zaman geldiğinde şirketimizi global perspektife taşımak için gerekli adımları atmayı planlıyoruz.”

Özbekistan ve Kazakistan'da üretim tesisi kuracak

Özellikle COVID-19 ile oluşan tedarik sorunlarının önüne geçmek ve bulundukları pazarlardaki müşterilerine ürünleri doğru zamanda teslim etmek için Özbekistan ve Kazakistan'da üretim tesisi kurma planlarının olduğunu açıklayan Eroğlu, “Kimyasal ürünlerden biyolojik ürünlere geçiş konusuyla ilgili çalışmalara 2006'da başladık. Ayrıca bu yılın sonunda, Salihli'deki üretim tesisi yatırım kapsamımızda 52 bin metrekarelik alanda güneş enerji panelleri kurulumuyla temiz enerji kullanımında önemli bir adım atmayı hedefliyoruz. Bunun yanı sıra kurduğumuz modern atık arıtma tesisimizde atık yönetimimizi sürekli optimize ediyoruz.” diye konuştu.