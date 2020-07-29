Agrolino’dan, 32.7 milyon euroluk fabrika yatırımı

29 Temmuz 2020

Mehmet Hanifi Gülel

Tarım şirketi Agrolino, Amasya Suluova’daki yağlı tohum kırma tesisini faaliyete geçirmeye hazırlanıyor. Toplamda 32.7 milyon euro yatırımla kurulacak tesisin tamamlanmasıyla şirket, gelecek yıl Türkiye cirosunu 4 kata yakın artırarak 900 milyon TL’nin üzerine çıkarmayı hedefliyor. Agrolino Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Buttanrı, “Temel hedefimiz yerel ölçekli deneyim ile küresel vizyonu birleştirerek tarım ürünleri ticaretinde uluslararası bir oyuncu olmak.” dedi.

İstanbul merkezli Agrolino, tahıl ve yağlı tohum silolarının kurulması ve işletilmesinin yanı sıra hububat, bakliyat, yemlik ürünler, yağlı tohumlar gibi mamullerin bölge ülkeler dahil ekimi, işlenmesi ve üretimi alanlarında faaliyet gösteriyor. Türkiye’nin yanı sıra Moldova, Ukrayna, Sırbistan, Romanya, Rusya ve Kanada’da da ortak faaliyet gösteren şirketin, yağ sektöründe Olivenka, Safya ve Agrolino markaları ile Çin’den İngiltere’ye kadar ihracat yapıyor. Şirketin yurt dışındaki şirketleri ile birlikte toplam cirosunun 2 milyar TL’ye yaklaştığı ifade ediliyor. Türkiye’de 2019 yılını 130 milyon lira ciro ile kapattıklarını, bu yıl ise ciro beklentilerinin 250 milyon lira olduğunu açıklayan Buttanrı, tesis yatırımının 2021 Ağustos ayında devreye girmesi ile yıllık ciro hedeflerinin 900 milyon lira olduğunu söyledi.

"Bölge istihdamına önemli katkı"

Projenin son aşamasına geldiklerini ileten Buttanrı, “Pandemi nedeniyle tesis inşaatına 4 ay kadar gecikmeli başladığımız halde Suluova’da hazırlıklarında son aşamasına geldiğimiz tesisimiz her iki soruna da çözüm üretecek. Orta Karadeniz Bölgesi’nin en büyük yatırımlarından biri olan bu tesis, günlük bin tonluk kırma kapasitesi ile bir yandan milli ve yerli üretimle bölgenin ve ülkemizin gıda güvenliğine önemli bir fayda sağlarken diğer yandan da bölge istihdamına önemli katkı sunacak.” diye konuştu.

Yıllık 200 bin ton küspe üretecek

Bölgede şimdiye dek yeterli kapasitede tesis bulunmadığı için çiftçilerin ürünlerinin büyük bir kısmını başta Trakya Bölgesi’ne olmak üzere yüksek navlun miktarları ödeyerek satmış olduklarını aktaran Buttanrı, “Agrolino tesisleri üretimin yoğun olduğu çevre il ve ilçelerin ay çekirdeğini işleyecek ve bitkisel yağ üretimiyle gerek ülkemizin ihtiyacını karşılayacak gerekse komşu ülkelere de ihracatını sağlayacağız. Yine aynı bölgede, 100'den fazla sayıdaki yem fabrikasının toplam 3,5 milyon ton küspe ihtiyacının 200 bin tonunu kaliteli ve ekonomik olarak, yüksek navlun ödemelerinden arındırılmış şekilde karşılamayı planlıyoruz.” dedi.

Balık ve yarış atı yemi de üretecek



Agrolino tesisinin İsviçreli Bühler, Belçikalı Desmet Ballestra ve Türk mühendislerin ortak çalışmasıyla kurulduğunu vurgulayan Şaban Buttanrı, “Agrolino, Türk Patent Enstitüsü tarafından Ultra Yüksek Proteinli küspe (yüzde 45-50 proteinli) patenti olan bir şirket olarak, GDO’suz ayçiçek küspesi hayvan ve balık yeminin yanı sıra yarış atı yemi gibi çok farklı amaçlara yönelik de üretim yapabilen teknolojik altyapıya sahip bir tesis olacak. Aynı zamanda bu tesis, Avrupa’ya ilk kez ihraç edilecek olan yüksek proteinli Agrolino patentli balık yemini üreterek ülkemizin ihracatına da katma değer katacak” dedi.