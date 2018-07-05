Agromar ve Euralis’ten işbirliği

05 Temmuz 2018

BURSA-DÜNYA

Euralis Semences SA.’nın Türkiye kolu olan Euralis Tohumculuk AŞ.’nin 2018 yılı itibariyle Türkiye tarım sektöründeki faaliyetlerini güçlendirme kararı sonrası yapılan karşılıklı görüşmeler neticesinde firma yetkililerinin katılımı ile Agromar Tohumculuk Karacabey tesislerinde imza töreni gerçekleştirildi. İmzalanan stratejik iş birliği anlaşması kapsamında,;Euralis Semences SA. firmasının faaliyet gösterdiği komşu ülkelerin ihtiyacı olan ayçiçeği tohumlarının üretimi Agromar Tohumculuk tarafından gerçekleştirilecek,. Agromar Tohumculuk AŞ’nin mısır ve ayçiçeği ıslah faaliyetleri sonucu elde ettiği yeni çeşitlerin deneme ve değerlendirilmesi, Euralis Semences AS’nın çeşitlerinin de katılımı ile yapılması hedefleniyor. Öte yandan, Agromar Tohumculuk AŞ’nin Karacabey’deki tohum işleme ve paketleme tesisleri müştereken kullanılacak olup, yaygın satış ve pazarlama ağı ile her iki firmaya ait ayçiçeği tohumu çeşitlerinin, yağlı tohumlar pazarında paylarının artırılmasına odaklanılacak. TİTİZ Agrogroup A.Ş. iştiraki olan Agromar; 1993 yılından beri tohumculuk faaliyetlerini sürdüren yüzde 100 yerli sermayeli tarım şirketi. Son yıllarda dış pazarlara açılma kararları doğrultusunda çevre ülkelerde kendi ıslah etmiş olduğu ayçiçeği ve mısır çeşitlerinin tescil işlemlerini gerçekleştirmiş ve bölge üreticisinin hizmetine sunuyor. Euralis Semences SA’nın Türkiye kolu olan Euralis Tohumculuk AŞ. ise; Türkiye’de 2011’de kurulmuş olup, tarla bitkileri tohumculuğunda özellikle ayçiçeği, mısır, kolza ve sorgum gibi bitki türleri ile tarımsal faaliyetlerini sürdürüyor.