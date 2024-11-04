Agrotech elektrikli araç yatırımından vazgeçti! Hisseleri yüzde 9.68 değer kaybetti

Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş., elektrikli araç projeleri ve bağlantılı yatırımlarını sonlandırma kararı aldığını duyurdu.

Şirket, 25 Mart 2024 tarihinde Joyce Elektrikli Araç Teknolojileri Anonim Şirketi’nin %75 hissesini satın almış ve bu adımın, yüksek teknoloji alanında yeni ürün grupları geliştirmeye yönelik yenilikçi projelere katkı sağlayacağını öngörmüştü.

2 Nisan 2024’te düzenlenen basın toplantısında bu projeler kamuoyuna tanıtılmıştı. 28 Haziran 2024 tarihinde yapılan açıklamada ise, elektrikli araç çalışmalarının E Cars High Technology Araç Üretim Lojistik ve Depolama A.Ş. bünyesinde yürütüleceği belirtilmişti.

Ancak, 7 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla elektrikli araçlar konusunda yürürlüğe giren yeni regülasyonlar ve oluşan ek vergiler nedeniyle, bu projelerin ekonomik açıdan kârlı olmayacağı değerlendirilerek, çalışmaların sonlandırılmasına karar verildi.

Agrotech, açıklamasında, global ölçekte yapay zeka ve teknoloji ürün gruplarının geliştirilmesine, ayrıca tarımsal üretim ve gıda üretimi alanlarındaki yatırımlarına kesintisiz devam edeceğini ifade etti.

Açıklamanın ardından AGROT hisseleri, saat 16:19 itibarıyla %9.68 değer kaybederek işlem gördü.