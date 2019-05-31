AGT, dijitalleşmeye öncelik veriyor

31 Mayıs 2019

Antalya’daki üretim tesislerinde 1984 yılından beri MDF, akrilik MDF, MDF-LAM, panel, profil ve laminat parke üretimi gerçekleştiren AGT, gerçekleştirdiği büyümeyle Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında 162’nci sırada yer aldı. Türkiye genelinde yaygın bayi ağıyla dikkat çeken AGT, 5 kıtada binden fazla satış noktasıyla da ürünlerini müşterileriyle buluşturuyor. 2018 yılında Türkiye ve dünya ekonomisinde sorunların yaşandığını belirten AGT İcra Kurulu Başkanı Onur Güven, bu sıkıntıların hem şirket olarak kendilerini hem de sektörü etkilediğini ifade etti.

"Türkiye'deki MDF üretiminin yüzde 10'unu gerçekleştiriyoruz"

Firma ve sektör olarak bu zorlu şartların üstesinden geldiklerini belirten Onur Güven açıklamasında; “Dünyadaki 139 ihracatçı ülke arasında 21’inci sırada yer alan sektörümüz ihracat talepleri doğrultusunda üretim kapasitesini bu yıl da artırmaya devam edecek.

Türkiye’nin mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı 2018 yılında yüzde 12,5 oranında artarak 5,7 milyar dolara çıktı. 2019’da ise sektör olarak ihracatımızı 6,5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Ülkemizde üretilen 5,5 milyon metreküp MDF’nin yaklaşık yüzde 10’unu AGT üretiyor. Avrupa’nın en modern ve inovatif üretim tesisi olma iddiasındaki Antalya’daki 400 bin metrekare üretim kompleksimizde yıllık 540 bin metreküp MDF ve 30 milyon metrekare laminat parke üretmekteyiz. Geçtiğimiz yılı bütçe hedeflerimizi gerçekleştirerek ve yüzde 30 büyüyerek sonlandırdık.”

"Hedefimiz 2023’te Türkiye’nin ilk 50 sanayi kuruluşu içinde olmak"

2014 yılı başında start verdikleri MDF üretimiyle bir sanayi kuruluşu için çok kısa denebilecek bir sürede Türkiye’nin en etkin ve takip edilen markası olmayı başardıklarını söyleyen Güven, “2015 yılında laminat parkeyi ürün gamımıza ilave ederek sırasıyla birinci ve ikinci laminat parke üretim hatlarımızı devreye aldık. Yenilikçi bir marka anlayışıyla yalnızca iki yılda pazarı domine eden aktörler arasına giren AGT, ilk üretimine gün saydığı İkinci MDF Projesi’yle ve gelecekteki diğer yatırımlarıyla 2023’de Türkiye’nin ilk 50 sanayi kuruluşu içerisinde olma hedefine bir adım daha yaklaşmış olacak” dedi.

Güven yatırımlarıyla ilgili olarak ayrıca Antalya’ya yakın bir bölgede aldıkları yaklaşık 60 hektarlık sanayi arazisinde, ilave katma değer oluşturacak, ürün portföylerini genişletecek ağaç bazlı panel yatırımlarının proje işlerini başladıklarını ve yakın gelecekte de yapım aşamasına geçeceklerini paylaştı.

2018 yılında Antalya’da yaklaşık 120 milyon euroluk ikinci MDF üretim hattı yatırımını hayata geçirdiklerini sözlerine ekleyen Onur Güven, bu yatırımla MDF üretim kapasitelerini 2 katına çıkardıklarının altını çizdi.

İkinci MDF yatırımının beraberindeki enerji projesinin, yılda 145 bin ton biyokütleyi yakarak 5 MW elektrik üreten bir biyokütle santralini de beraberinde getireceğini belirten Güven konuyla ilgili şu bilgileri paylaştı: “Kuracağımız bu santral ile üretim prosesinde oluşan atıkları yakıt olarak kullanarak elektrik ve ısı enerjisi elde edeceğiz. Bu yatırımları yıl içerisinde ağustos itibari ile tamamlamayı hedefliyoruz. Ayrıca Antalya’ya yakın bir bölgede almış olduğumuz yaklaşık 60 hektarlık sanayi arazisinde ilave katma değer oluşturacak ve ürün portföyümüzü genişletecek ağaç bazlı panel yatırımlarımızın proje işlerine başladık. Bu sene proje işleri tamamlandıktan sonra önümüzdeki sene 2020 itibariyle yatırımların yapımına başlayacağız.”



“Sektörün dijitalleşmesi gerekiyor"

Sektörün sorunlarına da dikkat çeken Onur Güven, dijitalleşmeyle birlikte yeni iş ve kârlılık modelleri oluşturulması gerektiğine dikkat çekti.

“Pazar payımızı dünyada da en üst sıralara taşımak için önceliklerimizden biri teknolojiyi yakından takip etmek ve tüketicilerin değişen taleplerine çözüm aramak” diyen Güven; “AGT olarak dijital dönüşüm projelerimiz ile iş ortaklarımıza daha rahat ve hızlı operasyon imkanı sunmayı amaçlıyoruz. Oluşturduğumuz dijital platform ile iş ortaklarımız internet üzerinden sipariş oluşturma, stok takibi gibi süreçlerini online olarak takip ediyor. AGT mobil uygulamamız ile online kullanıcıları en yakın satış noktamıza yönlendiriyor, güncel dekorasyon trendleriyle alakalı bilgilendiriyoruz. Ağaç bazlı panel sektöründe Türkiye’de iç pazar talebinin çok üzerinde üretim kapasitesi bulunuyor. Sektörümüzdeki firmaların iç piyasada yoğun rekabet oluşturmaktansa fazla kapasitelerini ihracata yönlendirmeleri, yurt içi pazar dengesi ve ekonomik açıdan daha iyi olur” diye konuştu