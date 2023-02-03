AHE, geçtiğimiz yıla göre aktif büyüklüğünü yüzde 76 oranında artırdı

Bireysel emeklilik ve hayat sigortaları sektöründe lider konumda yer alan Anadolu Hayat Emeklilik, 2022 yılı finansal sonuçlarına göre, aktif büyüklüğünü bir önceki yıla oranla yüzde 76 seviyesinde artırdı. 90,6 milyar TL aktif büyüklüğe sahip olan şirket, emeklilik sistemi toplam fon büyüklüğünü ise 75,7 milyar TL’ye çıkardı.

Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Murat Atalay, 2022 yılsonu finansal sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede; “Salgın etkisinin azaldığı fakat ekonomik anlamda etkilerinin hissedildiği bir ortamda; bireysel emeklilik ve hayat sigortası sektörleri 2022 yılında da istikrarlı bir şekilde büyümeye devam etti. Emeklilik Gözetim Merkezi'nin 31 Aralık 2022 tarihli verilerine göre gönüllü bireysel emeklilik ve otomatik katılım toplamından oluşan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fon büyüklüğümüz yılbaşına göre yüzde 74,8 oranında artarak 75,7 milyar TL’ye, katılımcı sayımız ise yüzde 14,3 oranında büyüyerek 2,5 milyona ulaştı. Bunun yanı sıra şirketimiz 1,3 milyona yaklaşan gönüllü BES katılımcı sayısı ve emeklilik sistemi toplam fon büyüklüğü kategorilerinde özel sermayeli şirketler arasındaki liderliğini yılsonunda da sürdürdü. Hayat sigortası prim üretimimiz 2022 yılında yüzde 78,9 oranında artarak 3,5 milyar TL’yi aştı. Aktif büyüklüğümüz 90,6 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, öz kaynaklarımız 3,4 milyar TL’ye ulaştı” dedi.

“Toplam müşteri sayımız 4,3 milyonu aştı”

Murat Atalay sözlerini şöyle sürdürdü: “2022 yılsonu verilerine göre; 18 yaş altı katılımcı sayısında 175 bini aştık, fon büyüklüğünde ise 802 milyon TL seviyesine ulaştık. 18 yaş altı müşteri grubunda katılımcı sayısında yüzde 29,5, fon büyüklüğünde yüzde 26,8 pazar payı ile bu alandaki liderliğimizi koruduk. Bu dönem, mevzuat değişikliklerine hızla uyum sağladığımız ve dijitalleşme vizyonumuz kapsamında faaliyetlerimize ara vermeden devam ettiğimiz bir yıl oldu. Dijital kanallarımız, AHE Online ve AHE Mobil’e yeni işlevler kazandırdık, bu kanallar üzerinden online satışı gerçekleşen ürünlerimize yenilerini ekledik. Sürdürülebilirlik kapsamında da yeni projelere imza attık. Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği ile şehirlerde yaşayan çocuklarımızın doğa ile bağlantısını güçlendirmeyi ve onlara erken yaşta tohum biriktirme alışkanlığı kazandırmayı hedefleyen ‘Tohum Kumbaram’ sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdik. Ayrıca, Koruncuk Vakfı yararına çalışanlarımızın kullanmadıkları elektronik atıklarını geri dönüştürmelerine imkân veren atık yönetimi çalışmasını başlattık. Anadolu Hayat Emeklilik olarak dijitalleşme ve sürdürülebilirliği odak noktamıza taşıyarak üst seviye müşteri deneyimi sağlamaya yönelik çalışmalarımızla sektörümüze yön verdiğimiz başarılı bir yılı geride bıraktık. Önümüzdeki dönemde de yenilikçiliği, dijitalleşmeyi ve müşterilerimizin ihtiyaçlarına en uygun finansal çözümleri sunmayı temel alan faaliyetlerimizle ülke ekonomisine katma değer yaratmaya devam etmeyi hedefliyoruz.”