AHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Aytek: Döviz dönüşüm desteği acil revize edilmeli
Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Aytek, 1 Ekim’de yürürlüğe giren yeni düzenlemenin döviz dönüşüm desteğinden yararlanmayı zorlaştırdığını belirterek, uygulamanın acilen revize edilmesini istedi.
Aytek, emek yoğun sektörlerde katma değer hesaplama yönteminin değiştirilmesi, belge tevsik süresinin üç aya çıkarılması ve döviz almama taahhütlü seçeneğin yeniden sunulması çağrısında bulundu.
Döviz dönüşüm desteğinin ihracatçıların finansman yükünü hafifletmesi ve rekabet gücünü koruması açısından önemli olduğunu vurgulayan Aytek, yeni düzenlemenin desteğin etkinliğini azalttığını söyledi. Aytek, “1 Ekim düzenlemesiyle döviz dönüşüm desteği, işleyen ve ihracatçıya katkı sağlayan bir mekanizma olmaktan uzaklaşmıştır. İhracatçılarımız ilave destek beklerken mevcut destekten dahi yararlanamama riskiyle karşı karşıya kalıyor” dedi.
Mevcut katma değer hesaplama yönteminin özellikle emek yoğun üretim yapan firmaların destekten yararlanmasını sınırlandırdığını belirten Aytek, hesaplamada kullanılan iş gücü çarpanının artırılmasını ve yöntemin yeniden düzenlenmesini istedi. Aytek, “Yaratılan katma değer kadar döviz satışı yapılabilir” yaklaşımı yerine, yaratılan katma değer üzerinden destekten yararlanılabilmesi gerektiğini ifade etti.
Belge süresi üç aya çıkarılmalı
Döviz pozisyonunu gösteren belgelerin tevsik süresinin 15 güne indirilmesinin finans, muhasebe ve raporlama süreçlerinde ek iş yükü yarattığını kaydeden Aytek, sürenin üç aya çıkarılmasını talep etti.
3151 kodlu Dahilde İşleme İzni kapsamındaki beyannamelerin destekten yararlanmasına ilişkin bankalardan farklı geri bildirimler aldıklarını da belirten Aytek, uygulamadaki belirsizliğin giderilmesini istedi. Aytek, “Uygulama yoruma yer bırakmayacak bir açıklığa kavuşturulmalı. 3151 kapsamındaki beyannamelerin destek kapsamında olduğu açıkça belirtilmelidir” diye konuştu.
Döviz almama taahhüdünün yeniden isteğe bağlı bir seçenek olarak sunulmasını isteyen Aytek, artan maliyetlerin uluslararası pazarlarda fiyatlara yansıtılamadığına dikkat çekti. Aytek, ihracatçıların ek yükleri kendi imkânlarıyla karşılamakta zorlandığını belirterek, desteğin daha fazla firmanın yararlanabileceği şekilde düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.
AHKİB’in eylül ayı ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43 artarak 97,9 milyon dolara ulaştı. Aytek, bay ve bayan dış giyimin toplam ihracattaki payının yüzde 79 olduğunu belirterek, bay dış giyim ihracatının yüzde 89 artışla 38,4 milyon dolara, bayan dış giyim ihracatının ise yüzde 7 artışla 30,9 milyon dolara yükseldiğini bildirdi.
Bu ürün gruplarını giyim aksesuarları, ev tekstili ve yatak kıyafetleri izledi. Ülke bazında Kazakistan, yüzde 185 artış ve 27,7 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. Hollanda 11,4 milyon dolarla ikinci, ihracatın yüzde 233 artışla 10,3 milyon dolara ulaştığı Tacikistan ise üçüncü sırada bulundu. Bu ülkeleri Kırgızistan, Lübnan ve Macaristan takip etti. Aytek, yılın üçüncü çeyreği sonunda AHKİB ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38 artarak 558,6 milyon dolara yükseldiğini kaydetti.