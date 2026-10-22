AHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Aytek: Döviz dönüşüm desteği acil revize edilmeli

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Aytek, emek yoğun sektörlerde katma değer hesaplama yönte­minin değiştirilmesi, belge tev­sik süresinin üç aya çıkarılması ve döviz almama taahhütlü se­çeneğin yeniden sunulması çağ­rısında bulundu.

Döviz dönüşüm desteğinin ih­racatçıların finansman yükünü hafifletmesi ve rekabet gücünü koruması açısından önemli ol­duğunu vurgulayan Aytek, yeni düzenlemenin desteğin etkin­liğini azalttığını söyledi. Aytek, “1 Ekim düzenlemesiyle döviz dönüşüm desteği, işleyen ve ih­racatçıya katkı sağlayan bir me­kanizma olmaktan uzaklaşmış­tır. İhracatçılarımız ilave destek beklerken mevcut destekten da­hi yararlanamama riskiyle karşı karşıya kalıyor” dedi.

Mevcut katma değer hesapla­ma yönteminin özellikle emek yoğun üretim yapan firmaların destekten yararlanmasını sı­nırlandırdığını belirten Aytek, hesaplamada kullanılan iş gücü çarpanının artırılmasını ve yön­temin yeniden düzenlenmesini istedi. Aytek, “Yaratılan katma değer kadar döviz satışı yapıla­bilir” yaklaşımı yerine, yaratılan katma değer üzerinden destek­ten yararlanılabilmesi gerekti­ğini ifade etti.

Belge süresi üç aya çıkarılmalı

Döviz pozisyonunu gösteren belgelerin tevsik süresinin 15 güne indirilmesinin finans, mu­hasebe ve raporlama süreçlerin­de ek iş yükü yarattığını kayde­den Aytek, sürenin üç aya çıka­rılmasını talep etti.

3151 kodlu Dahilde İşleme İz­ni kapsamındaki beyannamele­rin destekten yararlanmasına ilişkin bankalardan farklı geri bildirimler aldıklarını da belir­ten Aytek, uygulamadaki be­lirsizliğin giderilmesini istedi. Aytek, “Uygulama yoruma yer bırakmayacak bir açıklığa ka­vuşturulmalı. 3151 kapsamın­daki beyannamelerin destek kapsamında olduğu açıkça be­lirtilmelidir” diye konuştu.

Döviz almama taahhüdünün yeniden isteğe bağlı bir seçenek olarak sunulmasını isteyen Ay­tek, artan maliyetlerin uluslara­rası pazarlarda fiyatlara yansıtı­lamadığına dikkat çekti. Aytek, ihracatçıların ek yükleri kendi imkânlarıyla karşılamakta zor­landığını belirterek, desteğin daha fazla firmanın yararlana­bileceği şekilde düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.

AHKİB’in eylül ayı ihracatı, geçen yılın aynı dönemine gö­re yüzde 43 artarak 97,9 milyon dolara ulaştı. Aytek, bay ve ba­yan dış giyimin toplam ihracat­taki payının yüzde 79 olduğunu belirterek, bay dış giyim ihraca­tının yüzde 89 artışla 38,4 mil­yon dolara, bayan dış giyim ih­racatının ise yüzde 7 artışla 30,9 milyon dolara yükseldiğini bil­dirdi.

Bu ürün gruplarını giyim aksesuarları, ev tekstili ve yatak kıyafetleri izledi. Ülke bazında Kazakistan, yüzde 185 artış ve 27,7 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. Hollanda 11,4 milyon dolar­la ikinci, ihracatın yüzde 233 ar­tışla 10,3 milyon dolara ulaştı­ğı Tacikistan ise üçüncü sırada bulundu. Bu ülkeleri Kırgızis­tan, Lübnan ve Macaristan takip etti. Aytek, yılın üçüncü çeyre­ği sonunda AHKİB ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38 artarak 558,6 milyon dolara yükseldiğini kaydetti.