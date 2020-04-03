Ahlatcı, başka işletmelerde işini kaybetmiş 330 kişiye daha iş verecek

03 Nisan 2020

ÇORUM (DÜNYA) - Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Devletimize, milletimize, ekonomimizin gücüne ve ülkemizin aydınlık geleceğine güveniyoruz. Tarihe nice destanlar yazmış milletimizin bu küresel felaketin de üstesinden geleceğine inanıyoruz. Bu güven ve inançla, 3 bin 300 çalışanımızdan bir tekinin bile işine son vermeyeceğimizi, tersine, istihdamımızı yüzde 10 artırarak, başka işletmelerdeki işini kaybetmiş 330 kişiye daha iş vereceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz” dedi.

Altın-döviz, enerji, sağlık, otomotiv, AVM sektörlerinde 36 şirketle faaliyet gösteren Ahlatcı Holding’in 13 milyar dolar cirosu bulunuyor. 2019 yılında 1 milyar 283 milyon dolarlık işlenmiş altın ihracatı gerçekleştiren Ahlatcı, Çorum’u 1 milyar 543 milyon dolarlık toplam ihracatla, ihracat liginde 15’inci sıraya taşıdı. Ahlatcı’nın Çorum’daki altın rafinerisi de, dünyanın en ileri teknolojiye sahip rafinerileri arasında yer alıyor.