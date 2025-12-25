Ahlatcı’dan yapay zekâ yatırımı: Bixcod’u satın aldı

Sevilay ÇOBAN

Ahlatcı Holding, nano teknoloji, ileri malzeme mühendisliği alanında teknoloji yatırımlarını sürdürürken, yapay zekâ ve ileri yazılımda stratejik bir adım attı. Telekom, kıymetli madenler, bankacılık ve finans gibi dijital dünyanın ihtiyaç duyduğu sektörlere odaklanarak tüm dijital taleplere yönelik çözümler geliştiren Bixcod Teknoloji’yi bünyesine katan Ahlatcı Holding, bu satın alma ile grup şirketlerinin dijital dönüşüm sürecinin hızlandırmaya planlıyor. Holding, aynı zamanda küresel ölçekte şekillenen ve mevcut ekonomik modelleri kökten dönüştüren “yapay zekâ ekonomisinin” aktif bir oyuncusu olmayı hedefliyor.

“Uzun vadeli vizyonumuzun parçası”

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, Bixcod’un geliştirdiği yerli ve güvenli yapay zekâ ve yazılım çözümleriyle; operasyonel verimlilik, veri güvenliği ve ölçeklenebilir dijital mimariler alanında grup şirketlerini ‘Geleceğe Hazır (future-ready)’ bir yapıya kavuşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Ahlatcı, bu satın alma ile yeni nesil ekonomik düzende rekabet gücünü sürdürülebilir biçimde artırmayı hedeflediklerini belirterek, “Bu stratejik hamle ile grup şirketlerinde yapay zekâ destekli süreç otomasyonu, ileri veri analitiği, kurumsal yazılım çözümleri ve yüksek güvenlikli dijital altyapıları yaygınlaştıracağız. Aynı zamanda, Türkiye’nin dijital ekosistemine yerli ve güvenli çözümlerle katkı sunmayı sürdüreceğiz. Yapay zekâ ve dijital dönüşüm, artık şirketler için bir tercih değil; sürdürülebilir büyümenin ve küresel rekabetin ön koşulu.

Geleceğin ekonomisi, teknolojiyi üreten ve yönetenler tarafından şekillenecek. Bixcod Teknoloji’nin Ahlatcı Holding bünyesine katılması; yalnızca grup şirketlerimizin dijital dönüşümünü hızlandırmakla kalmayacak, aynı zamanda Türkiye’nin yapay zekâ ve yazılım ekosisteminde güçlü, yerli ve güvenilir çözümler üretme kapasitesini artıracaktır. Bu yatırım, bugünü değil; ülkemizin dijital geleceğini hedefleyen uzun vadeli vizyonumuzun bir parçasıdır” dedi.

“Bu ortaklık, yapay zekâ ekosistemini büyütecek”

Bixcod Teknoloji Kurucu Ortağı / CEO’su Ömer Kaya ise DÜNYA Gazetesi’ne verdiği bilgide kuruldukları 2022 yılından beri hem global hem de yerli şirketlere yazılım ve teknoloji desteği verdiklerini söyledi.

Kaya, arkadaşlıkları kreş çağına kadar uzanan ortağı Altay Şükrü Yılmaz ile çıktıkları bu yolda, hızla ilerlemeyi başardıklarını anlatarak, “Ahlatcı Holding ile kurduğumuz bu stratejik ortaklık, geliştirdiğimiz yerli yapay zekâ ve yazılım çözümlerini çok daha geniş bir ölçekte hayata geçirme imkânı sunuyor. Güvenli, veri odaklı ve ölçeklenebilir altyapılarla şirketlerin dijital dönüşümüne katkı sağlarken; Türkiye’nin yapay zekâ ekosistemini güçlendiren uzun vadeli bir yapı kurmayı hedefliyoruz.

Bu ortaklık bizi sektörün öncü firmaları arasına sokacak kadar değerli” diye konuştu. Henüz 27 yaşında olan bilgisayar mühendisi Kaya ve Yılmaz, liseden bu yana birlikte iş yapmak için girişimlerde bulurken, üniversite biter bitmez kurdukları şirketin aynı zamanda bir Teknopark şirketi niteliğinde olduğunu söyledi.

Bixcod Teknoloji’nin finans, telekomünikasyon, uydu haberleşme ve ileri yazılım alanlarında projeler geliştirdiğini kaydeden Kaya, “60 kişilik uzman kadromuzla fintech, ödeme sistemleri, ERP, özel yazılım ve otomasyon çözümlerinde uçtan uca yerli teknolojiler sunuyoruz. Ayrıca Avrupa, Amerika ve dokuz farklı ülkede yürüttüğümüz projelerle küresel ölçekte büyümeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

İhracat odaklı ve küresel ölçekli büyüme

Ahmet Ahlatçı, bünyelerinde faaliyet gösterecek olan Bixcod Teknoloji’nin Türkiye’deki operasyon merkezini koruyarak ihracat odaklı bir büyüme stratejisi izleyeceğini ifade ederek, “Yerli ve milli mühendislik gücüyle geliştirilen yazılım ve yapay zekâ çözümleri; başta Avrupa, Amerika olmak üzere dünya pazarlarına sunulacak. Bu modelle; nitelikli istihdamın artmasına, Türk mühendisliğinin küresel ölçekte görünürlük kazanmasına ve yazılım ihracatı yoluyla ülke ekonomisine döviz girdisi sağlanmasına katkı sunmayı hedefliyoruz” dedi.