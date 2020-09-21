Ahmet Cangöz Grant Thornton Türkiye’ye katıldı

21 Eylül 2020

Türkiye’de 1986’dan bu yana faaliyet gösteren ve bağımsız denetim, vergi, muhasebe ve danışmanlık hizmetleri sunan uluslararası kuruluş Grant Thornton Türkiye, bünyesine önemli isimleri katmaya devam ediyor. Son olarak, ITR-World Tax tarafından önerilen danışmanlar arasında yer alan Ahmet Cangöz, Grant Thornton Türkiye Vergi Hizmetleri Bölümü’ne ortak olarak katıldı. Grant Thornton Türkiye, bu hamlesiyle bir uzmanı daha ailesine kazandırdı.

Vergi hizmetlerinde duayen isim

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü mezunu olan Ahmet Cangöz, Southern New Hampshire Üniversitesi’nde MBA, Cornell Üniversitesi’nde sertifika programlarını tamamladı. Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanlığı sonrasında yaklaşık 8 yıl STFA Grubu, 3,5 yıl Mazars ve 12 yıl Deloitte bünyesinde sürdürdüğü görevlerinin ardından Eylül 2020 itibari ile Grant Thornton Türkiye’ye katıldı. Vergi ihtilafları, transfer fiyatlandırması ve uluslararası vergi anlaşmaları alanında uzmanlık sahibi olan Cangöz, ayrıca otel gayrimenkul yatırımları ve turizm otelcilik alanında varlık yönetimi üzerine konsantrasyonlara sahip. Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi unvanlarını elinde bulunduran Cangöz, üniversitelerde dersler vermeye ve çeşitli dernek ve vakıflarda aktif üyeliklerini sürdürmeye de devam ediyor.

“Birlikte Güçlenerek Büyüyeceğiz”

Atamaya ilişkin duygularını paylaşan Grant Thornton Türkiye İcra Kurulu Başkanı Emin Taylan, “200 profesyoneli ile bağımsız denetim, vergi, muhasebe ve danışmanlık alanındaki küresel uzmanlığını yerel deneyimle harmanlayan bir kuruluş olarak, Türk Vergi Mevzuatı’nın farklı alanlarında uzmanlaşmış insan kaynağımızla da vergi mükellefi kurumsal müşterilerimizin yasal süreçlerin doğurduğu sorumlulukları eksiksiz bir biçimde yerine getirmelerine yardımcı oluyoruz. Bu yolda 35 yılı aşkın bir süredir hizmet veren değerli meslektaşım Ahmet Cangöz’ü aramızda görmek bizler için büyük bir onur. Bu vesile ile kendisini bir kez daha tebrik ediyor, birlikte güçlenerek büyüyeceğimize gönülden inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

B2Press’in Katkılarıyla…