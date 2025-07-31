AI yatırımları meyvesini verdi: Meta’dan beklentilerin üzerinde kar ve gelir

Meta, 2025 yılının ikinci çeyreğine ilişkin güçlü mali sonuçlar açıkladı. Hem gelir hem de kârlılık açısından Wall Street beklentilerini aşan şirketin hisseleri, çarşamba günü seans sonrası işlemlerde yaklaşık yüzde 12 oranında değer kazandı. Meta ayrıca, üçüncü çeyrek için de piyasanın üzerinde bir gelir tahmini sundu.

Zuckerberg’ten güçlü AI mesajı

CEO Mark Zuckerberg, yaptığı açıklamada Meta’nın yapay zekâ yatırımlarına hız kesmeden devam edeceğini vurguladı. Şirket yalnızca Haziran ayında Scale AI’a 14,3 milyar dolar yatırım yaparak, bu alandaki kararlılığını net şekilde ortaya koydu. Zuckerberg, bu yatırımın Meta’nın yeni “AI Superintelligence” stratejisi kapsamında yürütüldüğünü belirtti.

“Bir teknolojiyi aldığımızda, onu milyarlarca insanın kullanımına açma konusunda bizim kadar iyi bir şirket yok” diyen Zuckerberg, yapay zekânın reklam sistemlerine entegrasyonunun performansı artırdığını vurguladı.

2025 gider beklentisi yükseldi

Şirket, artan yapay zekâ harcamaları nedeniyle 2025 yılı toplam gider beklentisini 114-118 milyar dolar aralığına çıkardı. Daha önceki alt sınır 113 milyar dolardı. Meta, 2026 yılında da AI yatırımlarına bağlı olarak gider artış oranının bu yılın üzerine çıkacağını duyurdu.

Teknoloji devleri yarışta

Meta’nın yanı sıra diğer büyük teknoloji şirketleri de AI odaklı harcamalarını artırıyor. Alphabet 2025 sermaye harcaması beklentisini 85 milyar dolara, Microsoft ise ilk çeyrekte 30 milyar dolarlık yatırım planladığını duyurdu.

Reality Labs zarar yazdı, gözlükler umut verdi

Meta'nın artırılmış gerçeklik bölümü Reality Labs, çeyrekte 4,53 milyar dolar zarar açıkladı. Ancak şirketin Ray-Ban ile geliştirdiği Meta akıllı gözlüklerinin beklenmedik başarısı, yatırımcıları kısmen rahatlattı.

Zuckerberg, "Gözlüklerin yapay zekâ için ideal form faktörü olacağını düşünüyorum," diyerek Meta’nın AI vizyonunu bir kez daha yineledi. Şirket, bu alandaki ilerlemeyi uzun vadeli dönüşüm stratejisinin temel parçası olarak görüyor.