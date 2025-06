Aile Yılı ilan edilen 2025 turizminde yeni trend: Alkolsüz aile oteli konsepti

Cumhurbaşkanlığı tarafından Aile Yılı ilan edilen 2025’te turizm trendleri de bu yönde değişiyor. Dünya genelinde erken rezervasyon sıralamasında zirveye yerleşen Türkiye’deki tatilcilerin alkolsüz aile otellerine yönelik talepleri yoğunlaşıyor. Özellikle Antalya, Alanya, Bodrum gibi popüler bölgelerde yoğunlaşan bu artışın yalnızca değişen tatil anlayışlarından değil, derinleşen aile değerlerine ve mahremiyete verilen önemden kaynaklandığını açıklayan The Oba Hotel Genel Müdürü Özgür Mesut Adıgüzel, turizm sektöründeki dönüşüme dair içgörülerini paylaştı. Tatilcilerin artık daha bilinçli bir tüketici profiline evrildiğine dikkat çekerek güneş, kum ve deniz üçgeninden ibaret seyahatlerin geride kaldığını belirtti.

“Kendimizi aile oteli olarak tanımlıyoruz”

Hem yurt içinden hem de yurt dışından ailelerin kendilerini A'dan Z'ye güvende hissettikleri ve temel değerleriyle, yaşam felsefeleriyle örtüşen, anlamlı bir atmosferde kaliteli, dolu dolu zaman geçirmek istediklerini aktaran The Oba Hotel Genel Müdürü Özgür Mesut Adıgüzel, “Özellikle çocukların hem fiziksel hem de ruhsal olarak özgürce eğlenip yeni şeyler öğrenebilecekleri bir tatil arayışı öne çıkmaya başladı. Başta kadınlar olmak üzere, ebeveynler için ise mahremiyet kaygısı taşımadan, zihinlerini boşaltıp gerçekten dinlenebilecekleri ortamlar artık lüks değil, temel bir beklenti haline geldi. Misafirler, tatillerinin her anında “gönül rahatlığını” derinden hissetmek istiyor. Bodrum’da denize sıfır konumda yer alan tesisimizle, 'muhafazakar otel' kalıbının ötesine geçerek kendimizi çok daha kapsayıcı bir ifadeyle 'alkolsüz aile oteli' olarak tanımlıyoruz. Çünkü bakanların, bürokratların ve tanınmış isimlerin yer aldığı misafir portföyümüzde, belirli bir yaşam tarzı hassasiyetiyle ve manevi değerleriyle uyumlu bir tatil arayışında olan değerli konuklarımızın yanı sıra, herhangi bir dini veya ideolojik motivasyon taşımaksızın, sadece ailesiyle birlikte nezih ve mahremiyete en üst düzeyde saygılı bir ortamda konaklamak isteyenler de yer alıyor” ifadelerini kullandı.

“Alkolsüz aile oteli konsepti, küresel rekabette derinlik ve çeşitlilik sunuyor”

Ana motivasyonu tüm aile için huzurlu, arındırıcı ve güvenli bir ortam, unutulmaz anılar biriktirecekleri bir konaklama hizmeti almak isteyenlere hitap ettiklerini aktaran The Oba Hotel Genel Müdürü Özgür Mesut Adıgüzel, “Seyehatseverler artık seyahatlerinde sadece pasif bir şekilde dinlenmek değil; aileleriyle birlikte kaliteli, huzurlu vakit geçirebilecekleri, çocuklarının güvenle ve neşeyle eğlenebileceği, kendilerini kültürel ve manevi değerlere saygılı, seçkin bir ortamda hissedecekleri bir deneyim arıyor. Üst segment hizmet veren, alkolsüz bir aile oteli olarak biz de tesisimizin her bir detayında bu derin hassasiyetleri göz önünde bulundurarak kadınlara özel, dışarıdan hiçbir şekilde görünmeyen ve tam izole bir alan sağlayan, Ege'nin eşsiz manzarasına sahip plaj ve havuzlar sunuyoruz. Her yaş grubuna hitap eden, yaratıcılığı ve sosyalleşmeyi teşvik eden ailelere yönelik aktivite programlarımızı ödüllü şeflerimizin hazırladığı, tamamı helal sertifikalı ve yerel ürünlerle zenginleştirilmiş gurme lezzetlerle zenginleştiriyoruz. Tüm değerli konuklarımızın tatil boyunca manevi ihtiyaçlarını da unutmuyor, diledikleri an kolayca ulaşabileceği ibadet alanları sunuyoruz. Kadınlar için özel alanlara telefonların herhangi bir görüntü alımını engeller nitelikte, özel kilitli kılıfa konularak giriş yapılmasını sağlıyoruz. Ayrıca burada sadece kadın personellerimiz hizmet veriyor. Geniş bir perspektif ve özenle düşünülmüş bir yelpazede hizmet sunarak çok katmanlı ihtiyaçlara en üst düzeyde yanıt vermeye odaklanıyoruz” diyerek sözlerine böylesi konseptlerin sektördeki etkilerine dair değerlendirmelerini ekledi:

“Alkolsüz aile oteli konsepti, Türkiye turizmi için sadece bir alternatif değil, stratejik bir derinlik, önemli bir çeşitlilik ve uluslararası rekabette bizi farklılaştıran bir zenginlik sunuyor. Bu segment, sadece belirli bir değerler sistemine sahip kitleye hitap etmekle kalmıyor. Bilinçli tüketici eğilimlerinin yükselmesiyle birlikte turizm sezonunun 12 aya yayılmasına, bölgeler arası dengeli kalkınmaya ve konaklama süresinin artmasına da katkıda bulunuyor. Türkiye'nin bu alandaki öncü konumunu ve rekabet avantajını koruyarak, hizmet kalitesini sürekli inovasyonla ve misafir geribildirimleriyle artırarak dünya genelinde bu özel deneyimi arayan daha fazla sayıda ve çeşitli profillerde misafiri ülkemize çekeceğine yürekten inanıyorum.”

“Lüks ve alkolsüz aile otelleri konsepti, niş bir pazar olmaktan hızla çıkıyor”

Teknolojiye entegre olabilen ve ekolojik dengeye saygılı, karbon ayak izini azaltan, yerel satıcıları destekleyen sürdürülebilirlik odaklı yenilikçi yaklaşımların sektörün sağlıklı ve kalıcı geleceğini şekillendirecek temel unsurlar olacağının altını çizen The Oba Hotel Genel Müdürü Özgür Mesut Adıgüzel, açıklamalarını şu şekilde sonlandırdı: “Türkiye'de alkolsüz aile otelleri konsepti, artık dar bir çerçevede tanımlanan niş bir pazar olmaktan hızla çıkıyor. Turizm sektörünün ana akım ve en dinamik trendlerinden biri haline geliyor. Sektör raporları ve erken rezervasyon verileri, 2025 ve sonrası için beklentilerin, bu talebin sadece artarak devam edeceği değil, aynı zamanda çeşitlenerek farklı segmentlere de yayılacağı yönünde olduğunu gösteriyor.

Bu güçlü yükseliş, sadece büyük otel zincirlerini ve butik işletmecileri değil, aynı zamanda bu ekosistemin bir parçası olan tur operatörlerini, seyahat acentelerini, ulaşım şirketlerini, yerel esnafı, tarımsal üreticileri ve gastronomi sektörünü de kapsayan geniş bir yelpazeyi olumlu etkiliyor. Bu konseptin artan başarısı ve kabul görmesi, Türkiye'nin turizmdeki genel ürün çeşitliliğini ve destinasyon cazibesini artırırken, farklı beklentilere ve gelir gruplarına, kültürel hassasiyetlere sahip daha geniş bir yerli ve yabancı ziyaretçi profillerine hitap etme yeteneğini de kayda değer ölçüde güçlendiriyor. Çünkü misafir memnuniyeti ve sadakati, sadece sunulan lüks fiziki imkanlarla değil; aynı zamanda onların en temel hassasiyetlerine gösterilen samimi özen, empati ve saygıyla doğrudan ve güçlü bir şekilde bağlantılı.”