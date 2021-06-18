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Air Arabia, İstanbul Havalimanı uçuşlarına başladı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli hava yolu şirketi Air Arabia, İstanbul Havalimanı seferlerine başladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Air Arabia, bugün itibarıyla İstanbul Havalimanı uçuşlarına başladı. Kendilerine hoş geldin diyor, nice emniyetli uçuşlar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Seferlerin Sharjah (Şarika) Havalimanı ve İstanbul Havalimanı arasında, karşılıklı olarak gerçekleştirileceği belirtildi.

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