Air China, China Southern, China Eastern... Çinli havayolu devleri ilk çeyrekte zararda derinleşti

Çin’in devlete ait üç büyük havayolu şirketi olan China Southern Airlines, Air China ve China Eastern Airlines, 2024'ün ilk çeyreğinde artan zararlarla karşı karşıya kaldı. Bu gelişme, küresel havacılık sektörünün 2023 yılında genel anlamda kârlılığa dönmesine rağmen Çinli taşıyıcıların hala toparlanmakta zorlandığını ortaya koydu.

Air China'nın zararı yüzde 22 arttı

Ülkenin bayrak taşıyıcısı Air China, 2024’ün ilk çeyreğinde 2,04 milyar yuan net zarar bildirdi. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 oranında daha fazla bir zarara işaret ediyor.

China Southern yeniden zarara döndü

Kapasite bakımından Çin’in en büyük havayolu şirketi olan China Southern Airlines ise 2023’ün aynı döneminde 756 milyon yuan kâr açıklamışken, bu yılın ilk üç ayında 747 milyon yuan net zarar açıkladı. Bu, şirketin kısa sürede ciddi bir finansal gerileme yaşadığını gösterdi.

China Eastern'ın zararı yüzde 24 yükseldi

Şanghay merkezli China Eastern Airlines da zararını artıran bir diğer büyük taşıyıcı oldu. Şirket, üç aylık net zararının 995 milyon yuan seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı. Bu rakam, geçen yıla göre yüzde 24 oranında daha yüksek bir zararı yansıtıyor.

Beşinci yılda da yıllık zarar

Bu üç şirketin, pandemi sonrası geçen beş yılda da üst üste yıllık zarar açıklaması dikkat çekiyor. Yolcu talebinin toparlanmasında yaşanan zorluklar, artan operasyonel maliyetler ve jeopolitik belirsizlikler, şirketlerin finansal baskı altında kalmasına neden oluyor.