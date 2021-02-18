Air France-KLM, 7,1 milyar euro zarar açıkladı

Fransa ve Hollanda ortaklığındaki havayolu şirketi Air France-KLM, 2020 yılını zararla kapattı. Air France-KLM'den yapılan açıklamaya göre, şirket cirosu 2020'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 59 azalarak 11,1 milyar euro oldu.

Salgının etkisiyle şirketin geçen yıl 7,1 milyar euro zarar ettiği bildirilen açıklamada, salgının şirkete benzeri görülmemiş şekilde etki ettiği kaydedildi.

Yolcu sayısının geçen yıl yüzde 67,3 azaldığı belirtilen açıklamada, COVID-19 nedeniyle getirilen seyahat kısıtlamaları sonucu bu yılın ilk çeyreğinin de zor geçeceğe işaret edildi.