Airbus acil güvenlik uyarısı yaptı: THY harekete geçti

Airbus, A320 tipi uçakların uçuşa elverişliliğini etkileyebilecek teknik bir risk nedeniyle tüm operatörlerden acil yazılım güncellemesi talep etti.

Airbus tarafından yayımlanan Operatör Uyarı Bildirimi’nde (AOT), A320 ailesi uçaklarında meydana gelen son bir olayın analizinin, yoğun güneş radyasyonunun uçuş kontrol sistemleri açısından kritik verileri bozabileceğini ortaya koyduğu belirtildi.

Şirket, etkilenen uçakların belirlenmesi üzerine havacılık otoriteleriyle koordineli şekilde acil önlemlerin uygulanacağını bildirdi.

Airbus, önerilen tedbirlerin bazı operasyonel aksamalara yol açabileceğini kabul ederek yolcu güvenliğinin birinci öncelik olduğunu vurguladı ve olası rahatsızlıklardan dolayı özür diledi.

THY'den açıklama geldi

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, X hesabından yaptığı açıklamada, Airbus’ın AOT duyurusu kapsamında THY filosunda bulunan 8 adet A320 tipi uçağın değerlendirildiğini belirtti. Üstün, ilgili talimatlara uygun işlemlerin tamamlanmasının ardından uçakların emniyetli şekilde yeniden servise verileceğini ifade etti.

Üstün şu açıklamalarda bulundu:

''Airbus tarafından tüm dünyadaki A320 tipi uçakları ilgilendiren bir Operatör Uyarı Bildirimi (AOT) yayınlanmıştır. Filomuzda bulunan 8 adet A320 tipi uçağımız bu kapsamda değerlendirilmiş olup, ilgili talimatlara uygun işlemler tamamlandıktan sonra emniyetli bir şekilde tekrar servise verilecektir. Tüm operasyonlarımız güvenli bir şekilde kesintisiz devam etmektedir. Bu süreçte EASA başta olmak üzere tüm ilgili havacılık otoritelerinin talimatlarını yakından takip ediyor ve gerekli yazılım güncellemelerinin uygulanması için Airbus ile eşgüdümlü şekilde çalışıyoruz. Yolcu güvenliği şirketimizin her zaman birinci önceliğidir.''