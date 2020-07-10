Airbus, haziranda 36 adet ticari uçak teslim etti

10 Temmuz 2020

Airbus, 2020 yılı Haziran ayı ile ilk yarıdaki sipariş ve teslimat rakamlarını açıkladı. Açıklamaya göre Airbus, haziran ayında 36 adet ticari araç teslimatı yaptı. Böylece şirketin ilk yarıdaki teslimat sayısı 196’ya yükseldi.

Açıklamada, Airbus’ın 2020’in ilk yarısında 11 adet A220, 157 adet A320 Ailesi uçağı, 5 adet A330 ve 23 adet A350 teslimatı yaptığı bilgisine yer verildi.

Şirket, Nisan ayında 14, Mayıs ayında ise 24 adet teslimat gerçekleştirmişti.

Açıklamada, şirketin aldığı sipariş sayısına da yer verildi. Buna göre, geçen yılın aynı dönemde 389 adet sipariş sayısına sahip olan Airbus, 2020 yılının ilk yarısında 298 net ticari uçak siparişi aldı. Sipariş sayısındaki düşüş ise COVID-19’un küresel ekonomiye olan yansımalarına bağlanıyor.