Airbus'ın satışları beklentilerin üzerine çıktı

Airbus tarafından 22 analistin tahminlerine dayanılarak sağlanan piyasa konsensüsüne göre Avrupalı uçak üreticisinin aralık ayı sonuna kadar olan üç aylık dönemde 24,68 milyar euro gelir elde etmesi bekleniyor.



Bu tahmin, Airbus'ın 2023'ün dördüncü çeyreği için bildirdiği 22,89 milyar euroluk gelirin üzerinde.

Konsensüse göre net kâr, bir önceki yıla göre 1,46 milyar euronun üzerinde, yaklaşık 2,10 milyar avro olarak gerçekleşecek. Airbus'ın tercih ettiği kârlılık ölçütü olan faiz ve vergi öncesi düzeltilmiş kârın ise 2,21 milyar avrodan 2,60 milyar euroya yükselmesi bekleniyor.