Aironn, bu yılki büyüme hedefine ilk çeyrekte ulaştı

29 Mayıs 2019

Duman tahliye, otopark, tünel, metro, merdiven ve asansör basınçlandırma fanları üreten Aironn, 2019 yılı için belirlediği büyüme hedefini ilk dört ayda gerçekleştirerek önemli bir büyüme trendi yakaladı. Fan mühendisliği ve fan imalatı alanında uzmanlaştıklarını söyleyen Aironn ortaklarından Yasemin Akgül, fabrikalarının yıllık üretim kapasitesinin 20 bin adet olduğunu ve farklı ebatlarda fanlar ürettiklerini bildirdi. Yerli üreticilerin son dönemde durgunluktan dolayı iç pazarda zorlandığını belirten Akgül, “Aironn olarak yıllardır ihracat yaptığımız için durgunluktan etkinlenmedik. Bu yıl, ciro ve üretim adedi bakımından yüzde 20 büyümeyi hedefledik ve bu hedefe yılın ilk çeyreğinde ulaştık” dedi.

Aironn olarak büyümeye paralel, yatırımlara devam ettiklerini açıklayan Yasemin Akgül, makine parkını son teknolojiden oluşan yeni ekipmanlarla sürekli genişlettiklerini ifade etti.

Ayrıca yazılım ekiplerinin atrium duman egzoz, merdiven basınçlandırma, tünel havalandırma, tünel kazı esnası havalandırma hesaplamaları için on-line, ücretsiz kullanıma sunulan özel yazılımlar geliştirdiğini de bildiren Akgül, “Dinamik bir Ar-Ge yapısına sahip olduğumuz için yeni ürün geliştirmek ve bunun devamında yeni sertifikasyonlara başvurarak belgelendirme süreçlerini tamamlamak, bizim için rutin yatırım faaliyetleri arasında yer alıyor. Sahip olduğumuz Amerikan AMCA standartlarına uygun, TÜV-SÜD onaylı fan test laboratuvarının yanı sıra TÜBİTAK destekli, alanında Türkiye’nin en büyük Çınlama Odası’nı tesis ediyoruz. Biz Aironn olarak yatırımın sürekliliği ve sürdürülebilirliğinin önemine inanıyoruz. Yatırım yapmayan firmaların global pazarda rekabet edebilme şansları yok” diye konuştu.

İhracatını artırmayı planlıyor

Ağırlıklı olarak Rusya, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Irak, İran, Katar, Kuveyt ve bazı Afrika ülkelerine ihracat yaptıkları bilgisini veren Yasemin Akgül, Türkiye iklimlendirme sektörünün büyük oranda Türk inşaat firmaları üzerinden dolayı olarak ihracat yaptığını aktardı.

Ancak Aironn olarak kendilerinin daha çok doğrudan ihracat yaptıklarını belirten Akgül, “Yurtdışı mühendislik bazlı kuruluşlardan gelen mümessillik taleplerini değerlendirerek oluşturduğumuz bir yurtdışı satış ağına sahibiz. Dış pazarlara yönelik çalışmalarla bu sene, 2018’in üzerinde yüzde 40 ihracat hedefliyoruz”

Faydalı model patantine sahip ürünler geliştiriyor

Ar-Ge’ye bütçe ayırmayan firmaların yurt içi ve dışında rekabet etme şansının bulunmadığını dile getiren Yasemin Akgül, bu yüzden düzenli şekilde her sene kârlarının yüzde 5’ten az olmamak kaydıyla önemli bir kısmını Ar-Ge’ye ayırdıklarına dikkat çekti.

Ar-Ge çalışmaları kapsamından kendinden susturuculu fan, tünel fanlarının periyodik bakımında büyük kolaylıklar sağlayan kızaklı jetfan gibi faydalı model patentine sahip ürünler geliştirdiklerini belirten Akgül, bunların yanı sıra kompakt merdiven basınçlandırma fanları, yüksek basınçlarda tercih edilen çift motora sahip seri bağlı aksiyal fanların yerini geliştirdiği tek motorlu tek milli fanlar gibi havalandırma sektörüne yenilik getiren tasarımlarının da bulunduğunu aktardı.

Aironn olarak ürün grubunu düzenli olarak yenilikçi ürünlerle geliştirdiklerini kaydeden Akgül, geliştirdikleri yeni ürünlerde yüksek enerji verimliliği, kullanım, bakım, servis kolaylığı, zorlu çalışma koşullarına mukavemet konulara odaklandıklarını vurguladı.

Sektöre dair değerlendirmelerde de bulunan Yasemin Akgül, şöyle konuştu: “Sektördeki en büyük sorun; yerli imalata verilmesi gereken önem hala verilmemesi. Yerli üretimin gelişmesi, uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırması için desteklenmesi gerekiyor. Oysa ne yazık ki Türkiye’de yabancı hayranlığı hala devam ediyor ve devam edecek gibi görünüyor. Sivil toplum kuruluşlarımızın, HVAC sistem tasarımcıları, yatırımcıları, yüklenicileri, işletmecileri, satış sonrası hizmet vericileri; yenilikçi sistemler, sistem verimlilikleri, ömür boyu maliyet gibi konularda bilgilendirici, farkındalık yaratıcı çalışmaları şüphesiz ki sektöre büyük yarar sağlayacak.”