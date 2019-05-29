Airplus, fabrika ve kurumsal kimliğini yeniliyor

29 Mayıs 2019

İklimlendirme pazarında geniş ürün gamıyla yer alan Airplus, sektörde 11 yılı geride bıraktı. Firma, pazardaki faaliyetlerini yeni kurumsal kimliğiyle sürdürecek. Şirket olarak hem fiziksel çalışma ortamında hem de kurumsal kimlik uygulamalarında yeniliklere gidildiğini belirten Airplus İklimlendirme Teknolojileri Genel Müdürü Kubilay Çiftci, “HVAC sektöründeki 2’nci 10 yılımız için logomuzu yeniledik. Yeni logomuzda P harfini oluşturan ‘+’ simgesinin, marka ismimizi ve markamızın müşterilerimize vadettiği artı değeri simgelemesini istedik. Fiziksel çalışma ve üretim ortamımızı tamamen değiştirdik. Hem idari personelimizi hem de üretimimizi yeni yaptığımız yatırımla, İstanbul Anadolu Yakası’ndaki Hüseyinli-Şile gişe çıkışındaki 9 bin metrekarelik yeni tesisimize taşıdık” dedi.

Yeni tesislerinin 6 bin 700 metrekarelik kapalı alanı bulunduğunu ve fabrikada bin 150 metrekarelik iki katlı idari bölüm ile 200 metrekarelik Ar-Ge, Ür-Ge, üretim, stok bölümleri bulunduğunu aktaran Kubilay Çiftçi, idari bölümde kalifiye iş gücünün sürekliliği ve dış kaynak kullanımlı satış sonrası hizmet konularında kaliteyi sürekli kılmak amacıyla geniş bir konferans salonu oluşturduklarını ifade etti.

Makine parkına yatırım yapacak

Çiftci, “Burada adaylara teorik eğitim vermeyi ve mevcut çalışanların da bilgilerini güncel tutmayı hedefliyoruz. Teorik eğitimlerin ardından, showroom bölümünde ürünleri tanıtıyoruz. Bu sayede üretim kapasitemizi üç katına çıkardık. Böylece projelere daha hızlı cevap verebiliyoruz” diye konuştu.

Firmalarının oldukça geniş bir ürün gamı bulunduğunu söyleyen Kubilay Çiftci, “Yeni fabrikamızda da klima santrali, DX bataryalı klima santrali, hijyenik tip paket klima santrali ve çatı tipi paket klima santrali, fan coil üniteleri, havuz nem alma santralleri, pompalı ısı geri kazanım cihazı, tavan tipi ısı geri kazanım cihazı üretiyoruz. Bunların yanı sıra gamımızda DX bataryalı tavan tipi ısı geri kazanım cihazı, dik tip ısı geri kazanım cihazı, sıcak hava apareyi, hücreli fanlar, hücreli vantilatör, sığınak fanı, davlumbaz santrali, şaft damperi, yer konvektörü, dikdörtgen kanal tipi fan, kanal tipi ısıtıcı, aksiyal jet fan ve HEPA filtre kutusu bulunuyor” dedi.

Yeni tesislerinde 12 adet montaj hattı bulunduğu bilgisini veren Çiftci, “Bu yıl makine parkına da yatırım yapacağız. Bir adet punç, bir adet de fiber lazer makinesi alacağız. Montaj hatlarımızın çoğalması elbette kalifiye personel ihtiyacımızı da artırıyor. Bununla ilgili de hazırlıklarımız tamam. Üretim, satış, satış sonrası hizmetler ekibi ve teknik kadro ile iklimlendirme için tek noktadan tedarik ve satış sonrası hizmet sunmaya devam ediyoruz” açıklamasını yaptı.

“İç pazarda doğrudan satış yapıyoruz”

Airplus olarak iç pazarda bayilik ağı ile satış yapmadıklarını belirten Çiftci, tüketiciye doğrudan ulaşarak, hizmet vermeyi tercih ettiklerini belirtti. Dış pazarlarda ise güvenilir iş ortaklarıyla çalıştıklarını söyleyen Çiftci, “Kültürel farklılıkları elimine etmek, yerel olmanın da avantajını yakalamak amacıyla yeni pazarlara girerken o ülkelerdeki iş ortaklarıyla çalışmak istiyoruz” dedi. Türkiye’nin iklimlendirme sektöründe globalde rekabetçi hale geldiğini ifade eden Çiftci, “Artık tüketiciler açısından konforlu yaşam alt limit olmaya başladı. Bu elbette iç pazar açısından bir fırsat; fakat yeterli değil. Yaşanan ekonomik dalgalanmalar, imalatçılar için ihracatı vazgeçilmez yapıyor. Bununla birlikte yabancı para birimlerindeki ani yükselişler, ürünlerimizde kullandığımız ana komponentlerin maliyetinin da aşırı oranda atmasına neden oluyor” diye konuştu.

İnşaat sektörüne verilen desteğin yeterli olmadığını savunan Çiftci, “Sektörün daralma yaşadığı göz önüne alındığında, kolaylıkla söylenebilir ki ülkemizin sanayi ağırlıklı gelişmesi tercih edilmeli. Özellikle imalat sanayinin milli gelir içindeki payı artırılmalı. Bu şekilde ancak ülkeye sürekli döviz girişi sağlanabilir” görüşünü dile getirdi.