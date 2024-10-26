'Airport Innovation Days'de ilk 3'e giren girişimler ödüllendirildi

'Airport Innovation Days' etkinliğinde ilk 3 belli oldu. Etkinlikte imzası olan TAV Havalimanları'nın yılda 336 milyon yolcuya hizmet veren dünyanın en geniş havalimanı işletmeciliği platformu Groupe ADP'nin bir parçası olduklarını belirten Mereyde, "Küresel ayak izimiz 33 ülkede 110 havalimanına ulaşıyor" dedi.

Ankara Esenboğa Havalimanı'nın da bu ağın önemli bir üyesi olduğuna dikkati çeken Mereyde, havalimanı işletmeciliğinin uzun vadeli bir bakış gerektirdiğini söyledi ve ekledi.Stratejimizin üç: "ana ayağı var. Bunlar yolcu deneyimi, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme. Çevreye olan etkimizi en aza indirmek, yolcularımıza en iyi seyahat deneyimini sunmak ve operasyonlarımızı verimli hale getirmek için çalışıyoruz. Bu hedeflere giderken girişimcilik ekosisteminden yararlanıyoruz ve girişimlere destek veriyoruz. Hem gündelik operasyonlarımız hem de uzun vadeli hedeflerimizde girişimlerle işbirliği yapmayı amaçlıyoruz."

Ankara Esenboğa Havalimanı Genel Müdürü Nuray Demirer'in konuşmasının ardından finalist girişimler, jüri, katılımcılar ve yolculara sunumu gerçekleştirdi. Etkinliğe yolcular da ilgi gösterdi.

Ödül alan 3 girişim, 4 Aralık'ta Paris'teki etkinliğe katılacak

Ön değerlendirmeyi geçerek etkinliğe katılan girişimler, 'Havalimanı Operasyonları', 'Yeşil Havalimanı' ve 'Yolcu Deneyimi' olmak üzere 3 farklı kategoride yer aldı.

Birincilik ödülünü kazanan Sensemore, makinelerin performansını ve güvenilirliğini optimize etmek için en son teknolojiyi ve yapay zeka destekli araçları kullanıyor. Arızaları, gerçekleşmeden öngörerek bakım sürelerini ve maliyetlerini azaltıyor.

İkinci sırada yer alan Assistbox, video tabanlı çözümleriyle kurumların tüm görüntülü görüşme ihtiyaçlarını hızlı ve etkili bir şekilde karşılamayı amaçlıyor.

Üçüncülük ödülünü alan Waste Log ise atık yönetiminde tam kontrol sunan bir platform. Kurumların atıklarını anlık olarak takip etmesini ve raporlamasını, böylece çevresel etkilerini azaltmasını sağlıyor.

3 girişime Sifted tarafından uluslararası tanıtım desteği

Airport Innovation Days etkinliği 6 Kasım'da Ürdün'ün Amman Queen Alia ve ardından 4 Aralık'ta Fransa'nın Paris Charles de Gaulle havalimanlarında devam edecek.

Ödül alan 3 girişim, 4 Aralık'ta Paris'te düzenlenecek etkinliğe katılma şansı elde etti. Birinci olan girişim, Proof of Concept (PoC) ödülü ile TAV Havalimanlarının işlettiği bir havalimanında projelerini hayata geçirme fırsatı bulacak ve çözümünü gerçek ortamda test edebilecek. Ayrıca, her 3 girişime de Sifted tarafından uluslararası tanıtım desteği sağlanacak.