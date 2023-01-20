Aivisiontech, ilk 'yapay zeka' yatırımını aldı

Şirketten yapılan açıkalamada, “Aivisiontech, farklı görüntüleme modalitelerinden (termal, hiperspektral, 3D vb.) elde edilen verileri yapay zeka ile analiz eden bir teknoloji firması.

Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğr. Üyesi Doç. Dr. Murat Ceylan tarafından ODTU Teknokent’te kurulan, daha sonra merkezini Konya Teknokent’e taşıyan Aivisiontech Yapay Zeka firması, bir bankanın genel müdüründen 3 milyon dolar değerleme üzerinden ilk yatırımını aldı. Şirket daha önce de Türk Telekom Pilot programına kabul olmuş ve mezun olmuştu” denildi.

Şirket, ai4sports adında ‘sporcu sakatlanmalarında kişiselleştirilmiş erken teşhis ve sakatlık önleme’ yazılımı bulunuyor.