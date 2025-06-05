AJet, 2027’de dünyanın en genç uçak filosuna sahip olacak
Toplam 100 noktaya uçuş yapan Ajet, hızlı büyümeye devam ediyor. 2026’da 7 yeni ülkede 15 yeni hat açacaklarını ifade eden AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, 2026 yılında filonun yüzde 67’sinin yeni nesil uçaklardan oluşacağını kaydetti.
AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, “Beklediğimiz uçak siparişleri zamanında gelirse, AJet 2027’de dünyanın en genç uçak filosuna sahip olacak” dedi. 2026 yılında filonun yüzde 67’sinin 1-2 yaş aralığında yeni nesil uçaklardan oluşmasını hedeflediklerini söyleyen Sarp, “Ayrıca Temmuz ayından itibaren tamamen yerli üretilen koltukları uçaklarımıza monte etmeye başlayacağız. Minigram adını verdiğimiz daha konforlu, daha ince koltukları uçaklarımıza koymuş olacağız. Uçak içi konforunu bu şekilde artıracağız” diye konuştu. Stokholm hat açılışında açıklamalarda bulunan AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, “AJet olarak Ankara’nın ardından İstanbul’dan da Stokholm’e direkt uçuş başlatmaktan mutluluk duyuyoruz. Yeni hattımızın, iki ülke arasındaki diplomatik temaslara, turizm ve ticaret hacmine katkı sağlamasını temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı. Yapılan saha analizleri ve fizibilite çalışmaları sonucu Stokholm hattında ciddi bir yolcu potansiyeli olduğunu belirten Kerem Sarp, “İsveç ve Nordik ülkeleri Afganistan, İran, Irak, Pakistan gibi ülkelerden çok fazla etnik nüfusa sahip. Bu hattımız, yeni dönemde; Avrupa’dan, başta Türkiye olmak üzere bu bölgelere gelmek isteyenler için önemli bir rota olacak” açıklamasında bulundu.
2026’da 7 yeni ülkede 15 yeni hat açacağız
3 günde 3 yeni dış hat açılışı yaptıklarını vurgulayan Kerem Sarp, “Yeni hatlarımız ile yurt dışındaki destinasyon sayısını 34 ülkede 59 noktaya çıkardık. İç hatlarda sefer yaptığımız 41 nokta ile birlikte toplam 100 noktaya uçuş yapıyoruz. 2026 yılında ise Avrupa pazarı ağırlıklı olmak üzere, 7 yeni ülkede 15 yeni hat açmayı planlıyoruz” diye konuştu.
"Daha fazla turist taşımak istiyoruz"
Son dönemde bayrak taşıyıcımız Türk Hava Yolları ile birlikte deniz turizmi dışında da, turizmi çeşitlendirmeye yönelik çalışmalara katkı vermeye çalıştıklarını dile getiren Kerem Sarp, “Ülkemizin tarihi, kültürel ve gastronomi alanında da ciddi bir turizm potansiyeli var. Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır, Mardin, Konya, Eskişehir gibi şehirlere turist getirmeye başladık. Özellikle kültür turizmi, gastronomi, sağlık turizmi gibi alanlarda daha fazla turisti taşımak istiyoruz” şeklinde konuştu.
Havacılık literatürüne geçtik
Kerem Sarp, “Havacılık literatüründe aynı anda 80 uçakla, günde 400’ün üzerinde tarifeli seferle başlayan bir havayolu şirketi örneği yok. Genelde bir havayolu 3-5 uçakla ve charter seferler ile işe başlar. Bu yönüyle de AJet, havacılık literatürüne girdi” dedi. AJet’in teknolojik yatırımlarına da değinen Kerem Sarp, “Yapay zekayı süreçlerimizde kullanmaya başladık. İş akışlarımız daha verimli hale geldi. AJet’in yenilenen uçakları, yenilenen uçak içi koltukları ve teknolojisiyle daha dijitalleşmiş, seyahat anlamında daha konforlu deneyim sunan bir hava yolu olduğunu hep birlikte göreceğiz” dedi.
Her gün Stokholm’e uçacak
Yeni hatlarla uçuş ağını genişleten AJet’in Avrupa’daki yeni rotası, İskandinav ülkelerinin gözde başkenti Stokholm oldu. AJet’in İstanbul’dan, İsveç’in başkenti Stokholm’e ilk seferi öncesi Sabiha Gökçen Havalimanı’nda hat açılış töreni yapıldı. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ile Stokholm Arlanda Havalimanı arasındaki direkt seferler, yaz sezonu boyunca haftanın her günü karşılıklı yapılacak. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Stokholm Arlanda Havalimanı’na ilk sefer, 2 Haziran Pazartesi günü törenle yapıldı. Haftanın her günü karşılıklı yapılacak direkt seferler, iki ülke arasındaki diplomatik temaslara, turizm ve ticaret hacmine katkı sağlayacak.