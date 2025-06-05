AJet, 2027’de dünyanın en genç uçak filosuna sahip olacak

AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, “Beklediğimiz uçak siparişleri zamanında gelirse, AJet 2027’de dünyanın en genç uçak filosuna sahip ola­cak” dedi. 2026 yılında filonun yüzde 67’sinin 1-2 yaş aralığın­da yeni nesil uçaklardan oluşma­sını hedeflediklerini söyleyen Sarp, “Ayrıca Temmuz ayından itibaren tamamen yerli üretilen koltukları uçaklarımıza mon­te etmeye başlayacağız. Minig­ram adını verdiğimiz daha kon­forlu, daha ince koltukları uçak­larımıza koymuş olacağız. Uçak içi konforunu bu şekilde artıra­cağız” diye konuştu. Stokholm hat açılışında açıklamalarda bu­lunan AJet Genel Müdürü Ke­rem Sarp, “AJet olarak Anka­ra’nın ardından İstanbul’dan da Stokholm’e direkt uçuş başlat­maktan mutluluk duyuyoruz. Ye­ni hattımızın, iki ülke arasındaki diplomatik temaslara, turizm ve ticaret hacmine katkı sağlaması­nı temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı. Yapılan saha analizleri ve fizibilite çalışmaları sonucu Stokholm hattında ciddi bir yol­cu potansiyeli olduğunu belirten Kerem Sarp, “İsveç ve Nordik ül­keleri Afganistan, İran, Irak, Pa­kistan gibi ülkelerden çok fazla etnik nüfusa sahip. Bu hattımız, yeni dönemde; Avrupa’dan, baş­ta Türkiye olmak üzere bu böl­gelere gelmek isteyenler için önemli bir rota olacak” açıkla­masında bulundu.

2026’da 7 yeni ülkede 15 yeni hat açacağız

3 günde 3 yeni dış hat açılışı yaptıklarını vurgulayan Kerem Sarp, “Yeni hatlarımız ile yurt dı­şındaki destinasyon sayısını 34 ülkede 59 noktaya çıkardık. İç hatlarda sefer yaptığımız 41 nok­ta ile birlikte toplam 100 noktaya uçuş yapıyoruz. 2026 yılında ise Avrupa pazarı ağırlıklı olmak üze­re, 7 yeni ülkede 15 yeni hat açma­yı planlıyoruz” diye konuştu.

"Daha fazla turist taşımak istiyoruz"

Son dönemde bayrak taşıyıcı­mız Türk Hava Yolları ile birlik­te deniz turizmi dışında da, tu­rizmi çeşitlendirmeye yönelik çalışmalara katkı vermeye çalış­tıklarını dile getiren Kerem Sarp, “Ülkemizin tarihi, kültürel ve gastronomi alanında da ciddi bir turizm potansiyeli var. Şanlıur­fa, Gaziantep, Diyarbakır, Mar­din, Konya, Eskişehir gibi şehir­lere turist getirmeye başladık. Özellikle kültür turizmi, gastro­nomi, sağlık turizmi gibi alanlar­da daha fazla turisti taşımak isti­yoruz” şeklinde konuştu.

Havacılık literatürüne geçtik

Kerem Sarp, “Havacılık litera­türünde aynı anda 80 uçakla, gün­de 400’ün üzerinde tarifeli sefer­le başlayan bir havayolu şirketi örneği yok. Genelde bir havayo­lu 3-5 uçakla ve charter seferler ile işe başlar. Bu yönüyle de AJet, havacılık literatürüne girdi” dedi. AJet’in teknolojik yatırımlarına da değinen Kerem Sarp, “Yapay zekayı süreçlerimizde kullanma­ya başladık. İş akışlarımız daha verimli hale geldi. AJet’in yenile­nen uçakları, yenilenen uçak içi koltukları ve teknolojisiyle daha dijitalleşmiş, seyahat anlamında daha konforlu deneyim sunan bir hava yolu olduğunu hep birlikte göreceğiz” dedi.

Her gün Stokholm’e uçacak

Yeni hatlarla uçuş ağını genişleten AJet’in Avrupa’daki yeni rotası, İskandinav ülkelerinin gözde başkenti Stokholm oldu. AJet’in İstanbul’dan, İsveç’in başkenti Stokholm’e ilk seferi öncesi Sabiha Gökçen Havalimanı’nda hat açılış töreni yapıldı. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ile Stokholm Arlanda Havalimanı arasındaki direkt seferler, yaz sezonu boyunca haftanın her günü karşılıklı yapılacak. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Stokholm Arlanda Havalimanı’na ilk sefer, 2 Haziran Pazartesi günü törenle yapıldı. Haftanın her günü karşılıklı yapılacak direkt seferler, iki ülke arasındaki diplomatik temaslara, turizm ve ticaret hacmine katkı sağlayacak.